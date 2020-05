Un giorno atteso quello odierno, ma si dovrà ancora aspettare. Il Tar Molise ha rinviato al 27 maggio 2020, per la trattazione collegiale, la Camera di Consiglio per l’udienza di merito sul ricorso presentato dagli ex consiglieri regionali Antonio Tedeschi e Massimiliano Scarabeo e, per essi, dai legali Pino Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano.