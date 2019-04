Autocarro giù dal viadotto. È accaduto intorno alle 10,30 di questa mattina, 26 aprile 2019, sulla fondovalle del Biferno, nei pressi del territorio di Guardialfiera.

Il mezzo pesante, per cause al vaglio degli inquirenti, ha impattato prima il guardrail e poi è finito nelle acque del lago che, fortunatamente, in quel punto sono poco profonde. Salvo il conducente che avrebbe, però, riportato alcune ferite. Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.