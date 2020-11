Eppure il Cardarelli sta curando tanti pazienti Covid. La calorosa testimonianza di ida

Proseguono le polemiche sulla scelta del Cardarelli come centro Covid, eppure l’ospedale resta l’unico a possedere i requisiti previsti dal Ministero. Oggi ci è arrivata la testimonianza di una dottoressa che ha avuto i genitori ricoverati al Cardarelli per ben trenta giorni. La Dott.ssa Ida Ferrara ha scritto un encomio per sottolineare il valore e la professionalità di tutto lo staff del Cardarelli nel prendersi cura dei pazienti affetti da SARS­CoV­2 sull’intero territorio regionale. “Sugli ospedali si è abbattuta la più grande catastrofe mondiale della storia moderna, – scrive – con un impeto ed una forza tale da travolgere anche i più solidi Covid Hub del nostro sistema sanitario.” E la catastrofe descritta non ha risparmiato i suoi genitori, assistiti da lei fino a quando, in piena notte, non vi è stata altra soluzione che poterli affidare all’equipe del Cardarelli, con la preoccupazione per le condizioni critiche, anche a causa di patologie concomitanti.