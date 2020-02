La Molisana sceglie Saatchi & Saatchi come nuovo partner creativo

La Molisana, lo storico pastificio divenuto negli ultimi anni uno tra i principali produttori di pasta in Italia, chiude la gara avviata lo scorso novembre per lo sviluppo della nuova comunicazione e affida l’incarico a Saatchi & Saatchi.

La consultazione, a cui hanno partecipato alcune tra le principali agenzie di pubblicità, aveva come obiettivo lo sviluppo di un concept creativo in grado di raccontare la storia e i valori distintivi del brand.

“Le proposte creative che ci sono pervenute erano tutte di grande valore artistico e concettuale e la scelta non è stata facile – dichiara Rossella Ferro, Direttore Marketing La Molisana – tuttavia Saatchi & Saatchi ha saputo interpretare in modo originale la nostra volontà di raccontarci e diventa, così, il nuovo partner creativo de La Molisana”.

“La vittoria di questa gara è per noi motivo di grande gioia – ha commentato Camilla Pollice, CEO di Saatchi & Saatchi, – perché fin dal primo momento abbiamo capito che La Molisana ci avrebbe permesso di realizzare un progetto di cui essere fieri, come creativi ma soprattutto come italiani. La famiglia Ferro e la sua storia sono il riflesso di un Paese che può ancora promuovere la fiducia in sé stesso, alimentando ingegno, coraggio e determinazione. Tradurre questo messaggio in una campagna tv è stato per noi un grande onore”.

La creatività, ora in fase di sviluppo, sarà oggetto di una campagna multicanale dove l’asset video sarà centrale, in primis nella sua pianificazione televisiva.