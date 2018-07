Nasce a Campobasso Bibenda Galleria del Vino. Enoteca, oleoteca, gastronomia, eventi, degustazioni e attività didattiche: una ricca offerta all’insegna della qualità

Lo spazio dedicato alla Cultura del vino. È questo e tanto altro Bibenda Galleria del Vino che sta per aprire a Campobasso, in via Principe di Piemonte numero 131/A.

A partire da mercoledì 25 luglio 2018, sarà possibile conoscere da vicino il progetto nato dalla voglia di promuovere le migliori espressioni dei singoli territori, che raccontano storia, cultura e tradizioni di popolazioni millenarie.

Bibenda è enoteca, oleoteca, gastronomia di qualità, eventi e degustazioni.

Ma Bibenda sarà anche lo spazio dedicato all’attività didattica e alla ricca offerta formativa della Fondazione Italiana Sommelier. Corsi di qualificazione professionale per Sommelier Olio e Sommelier Vino, ma anche iniziative per conoscere più da vicino il mondo dello champagne, dei formaggi, della birra, dei distillati, dei sigari e molto altro.

Non è ancora tutto: dato che Bibenda sarà anche negozio al dettaglio. Acquisti sia reali che ‘virtuali’: perché gli esperti Bibenda non rinunciano a essere al fianco del consumatore in ogni occasione. Lo faranno perciò anche attraverso la rete, dove sul portale Kylix, sarà possibile trovare la medesima qualità dei prodotti presenti in negozio, ma anche sperimentare la comodità dell’e-commerce.

In entrambi i casi, a tenere unite le fila di due aspetti del medesimo progetto, infatti, sarà unicamente la parola qualità. Tutti i prodotti che sarà possibile trovare saranno selezionati esclusivamente per la storia che hanno da raccontare. Il processo produttivo, la loro tipicità, il loro essere espressione del territorio che rappresentano: sono alla base della scelta compiuta dai professionisti di Fondazione Italiana Sommelier, Dora Formato e Gabriele di Blasio, tra l’altro gli unici due molisani ad avere conseguito il Bibenda Executive Master.

La nuova attività di via Principe di Piemonte, rappresenterà, inoltre, il posto giusto dove gli esperti del settore, con competenza e professionalità, sapranno essere al fianco dei Produttori di Vino e di Olio, per una valorizzazione efficace del Made in Italy.

Insomma, Bibenda è un luogo pensato sia per gli intenditori che per tutti coloro che si avvicinano a un mondo che, nelle sue innumerevoli sfaccettature, rappresenta in fondo la cultura di chi vive un territorio.

Al di là delle mode, dei luoghi comuni, delle convenzioni sociali: gli esperti di Bibenda, come fanno già da anni in Molise, metteranno a disposizione il loro sapere e la loro esperienza per dire che l’enogastronomia, in tutte le sue sfaccettature, è Cultura e, anche solo parlarne, deve essere fatto con serietà e competenza.