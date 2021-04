Covid: in Molise contagi in aumento. A Campobasso +27 positivi, 23 a Bojano. Aumentano anche i ricoveri

Nel bollettino dell’Asrem anche oggi, 21 aprile 2021, non risultano decessi, ma ci sono 74 nuovi positivi su 783 tamponi processati.



Aumento dei contagi soprattutto a Campobasso, dove nelle ultime ore si sono registrati ben 27 nuovi contagi. 23 quelli a Bojano e 3 a Campodipietra, Frosolone e Termoli.



3, invece, le persone che hanno avuto bisogno di cure ospedaliere a fronte però di una sola persona dimessa. Tutti sono stati ricoverati in Malattie infettive.



C’è poi un paziente di Bojano che è stato trasferito da Malattie infettive in Rianimazione.

35 sono poi le persone guarite.

633 gli attualmente positivi in regione: 492 in provincia di Campobasso, 137 in quella di Isernia. Mentre 54 sono i pazienti ricoverati per Covid. 50 al Cardarelli, di cui 10 in Terapia intensiva e 40 nel reparto di Malattie infettive, 2 al Gemelli e 2 al Neuromed.

100.532 i vaccini somministrati per una percentuale del 95,79% sulle dosi ad oggi consegnate al Molise.