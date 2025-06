Pallacanestro serie A1, la play-guardia Emma Giacchetti ancora con la Magnolia Campobasso

La sua estate azzurra – fresca d’avvio (nello specifico da poco meno di una settimana, ndr) a Montegrotto Terme con l’under 18 – ha già in realtà i riflessi dei colori rossoblù.

Emma Giacchetti, play-guardia tra i prospetti più in vista in casa La Molisana Magnolia Campobasso, sarà per la quarta stagione consecutiva nel roster dell’A1 di coach Mimmo Sabatelli con l’obiettivo di un’ulteriore crescita: fisica, tecnica ed umana.

FELICITÀ ASSOLUTA Un aspetto che rende particolarmente entusiasta la giocatrice di Civitanova Marche. «Sono prontissima a tuffarmi sulla nuova avventura e contenta di poter far parte di questo gruppo per un’ulteriore stagione. L’intento è quello di poter accumulare minutaggio in un gruppo in cui ogni anno le ambizioni restano alte e, con certezza, si punta ad alzare ulteriormente l’asticella».

BILANCIO EX POST Ripercorrendo quanto è stato, tra l’altro, Giacchetti non ha il minimo dubbio. «È stato un torneo incredibile e stavamo riuscendo sia in Coppa Italia che in campionato a far qualcosa che avrebbe avuto dell’incredibile, ma l’obiettivo, ora, è quello di migliorare ulteriormente sotto diversi aspetti e fare questo ulteriore passo in avanti».

POKER DI SCUDETTI Nel frattempo, come pietre miliari del proprio percorso campobassano, ci sono ben quattro scudetti centrati a livello giovanile nell’arco di un triennio.

«Sono state tutte sensazioni bellissime, non ultima quella di aver centrato un titolo in casa davanti ai nostri sostenitori in una stagione in cui tante mie compagne hanno concluso il percorso nel vivaio. Per me è stato un onore poter giocare con loro oltre che una soddisfazione».

SENATRICE IN POTENZA Con certezza, così, Giacchetti finirà con l’essere una senatrice per l’under 19 rossoblù nel torneo che verrà. «Con le mie compagne proveremo a ripeterci anche se non sarà semplice, ma non vorremo farci sfuggire il miglior risultato possibile».

DESIDERATA PERSONALI A livello individuale, con certezza, la giocatrice marchigiana ha dei propositi molto chiari. «Mi auguro di poter dare il mio miglior contributo possibile alla causa, tenendo il parquet per far emergere la mia filosofia di basket, cercando di continuare a dare il mio contributo in difesa perché, da questo, parte il mio modo di intendere la disciplina e puntare, contemporaneamente, a dare un contributo sempre più rilevante alle mie compagne in attacco».

EUROPEI ALLE PORTE Proprio in virtù del raduno di Montegrotto Terme è momento anche di campagna azzurra per l’esterna rossoblù.

«Si preannuncia un’estate intensa, ma non vedo l’ora di iniziarla perché questa maglia trasmette sensazioni particolari e mi riempie d’orgoglio per le opportunità che mi consente di avere con la volontà, da parte mia, di portare sempre più in alto il nome dell’Italia», chiosa.