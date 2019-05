Cus Molise, prima medaglia ai CNU 2019: Giuseppe Tresca centra il bronzo nel tennis

Arriva la prima medaglia per il Cus Molise e per l’Università degli Studi del Molise ai Campionati Nazionali Universitari in corso di svolgimento a L’Aquila.

E’ il bronzo conquistato da Giuseppe Tresca nel torneo singolare di tennis. Il bravo tennista si è arreso in semifinale (6-4, 6-3) a Ceppellini portacolori del Cus Genova (classifica 2.2) ex numero 800 al mondo. Tresca, autore di un torneo straordinario in terra abruzzese, sapeva dalla vigilia che sarebbe stata una partita durissima e così è stata. Il tennista del Cus Molise ha giocato per la prima volta in questa manifestazione all’aperto sul campo in terra (i precedenti incontri li aveva disputati al coperto) ma nonostante questo ha venduto carissima la pelle. Lo ha fatto mettendo in campo il cuore e la grinta che sempre lo hanno contraddistinto. Tutto questo, però, non è bastato per centrare la finalissima che sarebbe stata senza ombra di dubbio ciliegina sulla torta di un Cnu disputato comunque da protagonista.

Nel primo set Tresca fa valere la sua freschezza atletica mentre Ceppellini predilige un gioco attento ma efficace da bordo campo, da dove può studiare l’avversario e punta molto sulla precisione dei suoi colpi. L’equilibrio la fa da padrone con il parziale sul 2-2. Il tennista ligure, però, accelera alla distanza e vince 6-4.

Nel secondo set Tresca cerca di rimanere attaccato alla partita ma Ceppellini non si scompone e con grande esperienza allunga in proprio favore 4-2 per poi chiudere 6-3.

Per il Cus Molise, per l’Unimol e per Tresca è una giornata importante con la prima medaglia conquistata ai campionati nazionali universitari 2019.