Giornata di approfondimento sul reddito di cittadinanza: venerdì 16 maggio incontro a Campobasso

L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso ha organizzato la giornata di approfondimento e discussione sugli aspetti normativi, gestionali ed operativi del Reddito di Cittadinanza, con il patrocinio della Regione Molise, Università degli Studi del Molise e Comune di Campobasso, e in collaborazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, The Wordl Bank e le cooperative sociali Gruppo AWA e Sirio.

Il programma dei lavori ha inizio alle ore 14.00, di giovedì 16 maggio 2019, presso l’Auditorium ex GIL di Campobasso, con l’accoglienza e registrazione dei partecipanti. Seguiranno i saluti di Antonio Battista, sindaco del Comune di Campobasso e presidente del Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso; Donato Toma, presidente della Giunta regionale del Molise; Daniela Grignoli, presidente del Corso di Studi in Scienze del Servizio Sociale e del Corso di Studi in Servizio Sociale e Politiche sociali – Dipartimento di Economia, Università degli Studi del Molise. Alle 15 e 30 è previsto l’inizio della formazione degli operatori, con l’intervento di Alessandro Ciglieri, collaboratore Banca Mondiale, che verterà sui seguenti tre temi: Il Reddito di Cittadinanza: aspetti amministrativi, operativo e gestionali della misura; Il Patto di Inclusione Sociale; Comunità sociale inclusiva. Alle ore 19 si chiuderanno i lavori con un dibattito conclusivo. Modera ed introduce l’evento, Vincenzo De Marco, direttore dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso.

L’evento gratuito è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Evento riconosciuto ai fini della formazione continua per i Consulenti del Lavoro. (Contatti 0874.405862).