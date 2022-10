“Una voce nel silenzio per non dimenticare gli eroi della sanità”: l’8 ottobre evento a San Giuliano del Sannio

“Per riconsegnare dignità alle tante lavoratrici e ai tanti lavoratori della sanità, abbiamo organizzato, insieme all’Associazione “Rinascerò”, una tavola rotonda per dare il giusto valore al lavoro e confrontarcicon le istituzioni sulle sfide future. Per rigenerare la sanità molisana, dobbiamo responsabilmente adottare azioni che rimettono al centro la risorsa vitale per un futuro migliore: le lavoratrici e i lavoratori.” Presenta così il segretario generale della CISL FP Abruzzo Molise Vincenzo Mennucci l’evento organizzato dal Coordinamento CISL FP Molise per sabato 8 ottobre alle 18,30 presso San Giuliano del Sannio.

L’iniziativaorganizzatacon il patrocinio della Provincia di Campobasso e del Comune di San Giuliano del Sannio, dal titolo “una voce nel silenzio”, sarà anche l’occasione per premiare le tante professioni sanitarie che, nei momenti più difficili della pandemia, con amore e altissimo senso del dovere, hanno risollevato la nostra nazione mettendo a rischio la propria incolumità e contando purtroppo tantissime perdite a causa del virus contratto durante il lavoro.

“Per ringraziare le lavoratrici e i lavoratori presenti abbiamo scelto di regalargli una bella serata con un testimonial d’eccellenza il Maestro Roby Facchinetti della storica band italiana dei Pooh, icona storica della musica italiana che tanto si è speso nei momenti più bui del covid 19”, continua il responsabile del coordinamento CISL FP Molise Mario Della Ventura. Spetterà a lui il compito di premiare le tante professioni sanitarie molisane che si sono distinte durante la pandemia, e chiudere l’evento con la sua amata musica.

Alle 18.30 di sabato, presso la tendostruttura sita in via G. Marconi a San Giuliano del Sannio, avranno inizio i lavori con la tavola rotonda moderata dal giornalista Ercole Fragrassi e a cui parteciperanno il Governatore della Regione Molise Donato Toma, Il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano, il Generale della Croce Rossa Italiana Militare Gabriele Lupini, il Presidente del Tribunale Isernia Vincenzo Di Giacomo, il Sindaco di San Giuliano del Sannio Rosario De Matteis, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Molise Vincenzo Cimino e il Segretario Generale CISL FP Abruzzo Molise Vincenzo Mennucci.

Al termine della tavola rotonda, seguiranno autorevoli interventi istituzionali regionali e del territorio.

Il connubio tra istituzioni, corpi intermedi e territorio, in questa difficile fase storica è sempre più necessario per tenere unite le fila della società civile, oltre che rappresentare in pieno le esigenze primarie della collettività. Da questa esigenza, nasce anche la volontà per la CISL Funzione Pubblica Abruzzo Molise di organizzare un momento di festa per le persone e le famigliemolisane.