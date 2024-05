Forum PA: Dina Chirico della Camera di Commercio del Molise vince le Olimpiadi Syllabus

È Dina Chirico, funzionario della Camera di Commercio del Molise, ente nel quale ricopre anche il ruolo di Segretario Regionale dell’Albo Gestori Rifiuti, la vincitrice delle Olimpiadi Syllabus, l’iniziativa premiale ideata dal Dipartimento della funzione pubblica per favorire e incoraggiare la crescita formativa e culturale dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

“Ringrazio la mia Amministrazione, la Camera di Commercio del Molise, per l’opportunità che mi ha dato”. Queste le prime parole della Dott.ssa Chirico subito dopo la sua proclamazione come vincitrice della competizione. “E’ stata una esperienza formidabile – ha continuato la funzionaria camerale – grazie alla quale abbiamo avuto anche la possibilità di confrontarci e di affermare ancora una volta il valore e l’importanza della formazione di qualità nella pubblica amministrazione”.

Le finali della competizione si sono svolte ieri in occasione della giornata di apertura del Forum PA 2024.

La Dott.ssa Chirico ha sbaragliato la concorrenza di altri 11 finalisti, Sabrina Marchetto, Efisio Claudio Vittorio Balloi, Annunziata Pulcrano, Norah Semache, Claudio Lombardi, Maria Stefania Schettino, Mariarita Canale Parola, Alvise Alfonso Poli, Luca Siragusa, Palmarita Olivia, Paola Vinciguerra, tutti molto preparati, appartenenti a varie amministrazioni fra le quali Ministeri, Regioni, Aziende Sanitarie, Comuni ecc., selezionati tra coloro che, a seguito della formazione sulla piattaforma Syllabus, hanno conseguito alla data del 30 aprile 2024 i migliori risultati nei percorsi formativi oggetto delle Olimpiadi Syllabus, e questo aspetto conferisce ancora più valore all’impresa della funzionaria molisana.

I concorrenti, suddivisi in tre batterie formate da quattro persone ciascuna, si sono confrontati in una sfida adrenalinica rispondendo, attraverso device digitali, a dieci domande a risposta multipla con un tempo massimo di risposta di 60 secondi a quesito.

L’esito delle tre batterie ha decretato le tre finaliste, Appunto Dina Chirico, Maria Stefania Schettino e Sabrina Marchetto, protagoniste di questa prima edizione delle Olimpiadi Syllabus che hanno gareggiato per la vittoria, affrontando una seconda batteria da dieci domande.

Alla presenza del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il pubblico ha potuto seguire la premiazione attraverso il maxischermo allestito nell’Arena del Forum PA: alla prima classificata Dina Chirico, oltre alla consegna del Trofeo Syllabus, un’opportunità di formazione presso le migliori Università italiane del valore di 3.000 euro; una medaglia a Maria Stefania Schettino e Sabrina Marchetto, rispettivamente per il secondo e terzo posto. Infine, una targa di riconoscimento è andata alle amministrazioni di appartenenza delle tre finaliste: Camera di Commercio del Molise per l’oro, Comune di Castellamare di Stabia e l’Azienda ULSS n.9 Scaligera per il podio d’argento e quello di bronzo.

“Le Olimpiadi Syllabus – ha commentato il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo – sono l’espressione dell’importanza che riveste la formazione. Un’opportunità per tutti i dipendenti pubblici per mettersi in gioco, accertare i propri gap di competenza, impegnarsi per colmarli e raggiungere dei risultati certificati e qualificati. Facendo crescere le persone, facciamo crescere le pubbliche amministrazioni”

Proprio con questo obiettivo è nato Syllabus, il primo portale di formazione dedicato a tutte le persone occupate nella Pubblica Amministrazione, realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito del progetto “Competenze Digitali per la PA” e finanziato da Next Generation EU. Uno strumento digitale in continua evoluzione grazie a un catalogo di contenuti formativi sempre in aggiornamento, capace di garantire una definizione di corsi su misura dei fabbisogni formativi, partendo dalla rilevazione dei possibili livelli di padronanza.

“La risposta delle amministrazioni – conclude il Ministro Zangrillo – è stata positiva: le circa 7.500 amministrazioni che hanno aderito alla piattaforma Syllabus hanno evidenziato una grande domanda di formazione inerente allo sviluppo delle competenze digitali e trasversali. Percorso che ha l’obiettivo ultimo di affermare nelle amministrazioni sistemi di gestione per competenze capaci di portare valore all’interno del Sistema Paese, rafforzando le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane per valorizzare le persone, il loro lavoro e la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese”.

Complimenti alla Dott.ssa Chirico che ha portato in alto del Molise, del suo ente e, soprattutto, il suo ente, la Camera di Commercio che si pone come amministrazione all’avanguardia nel panorama della pubblica amministrazione nazionale.