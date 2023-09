Tromba d’aria tra Bojano e San Massimo, a Campobasso forti piogge e incendi in Basso Molise. Rogo anche a Mascione

Fortissima la pioggia che questa mattina, sabato 23 settembre, si è abbattuta su Campobasso.

Nella notte anche una tromba d’aria nella zona di Bojano e San Massimo. Molte le richieste di soccorso alla sala operativa del 115, per alberi e rami abbattuti sulle strade. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per liberare le strade, mentre sempre nella notte diversi incendi sono divampati in alcuni comuni del Basso Molise, fra Termoli, Larino, Montecilfone, Campomarino, San Martino, Portocannone, e Montenero di Bisaccia.

Interessate aree ricoperte da bosco, sterpaglie e macchia mediterranea.

A fuoco pure una costruzione edile in fase di ristrutturazione in località Mascione a Campobasso, le cui cause sono in fase di accertamento.