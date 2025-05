Pallacanestro, La Molisana Magnolia: a metà giugno l’appuntamento con il ‘Tryout’

Una tre giorni che rappresenterà contemporaneamente l’ultimo momento dell’attuale stagione, ma anche il primo della nuova. Per il terzo anno consecutivo, in casa La Molisana Magnolia Campobasso, ci si proietta sull’appuntamento di ‘tryout’, in questa stagione riservato alle ragazze di tutta Italia dal 2010 in poi, ed in programma sul parquet dell’Arena da venerdì 13 a sabato 15 giugno.

PROGRAMMA COMPOSITO Nello specifico, con l’arrivo previsto per venerdì pomeriggio la prima seduta di lavoro ci sarà alle 18.30, poi spazio ad un doppio appuntamento al sabato alle 10 e alle 18 ed uno finale domenica mattina sempre per le 10.

RIFERIMENTI TECNICI «Per noi – spiega il responsabile tecnico del settore giovanile rossoblù Gabriele Diotallevi – sarà l’occasione per monitorare i giovani prospetti con un’analisi ad ampio raggio. Saranno quattro allenamenti di forte attenzione sulla tecnica individuale e sulle qualità fisiche. Per loro, così come per noi, sarà un’esperienza unica ed intensa. Forti di quanto fatto in passato, vogliamo continuare su questa modalità, occasione per le ragazze e per le loro famiglie di conoscere la città, l’offerta formativa legata alla partnership con il convitto ‘Mario Pagano’ e tutte le peculiarità, oltre che di alloggio, anche dell’universo scolastico e di quello cestistico a supporto per ogni elemento dell’organico per quello che è un vero e proprio fiore all’occhiello nel nostro programma tecnico».

«In questa circostanza – prosegue il trainer – ci proietteremo anche con forza sul 2025/26, laddove, a fronte di alcuni saluti per ragioni di età a questo vivaio, andremo a definire composizione, programmi ed organici dei diversi gruppi under con compiutezza».

FRONTE AZZURRO Intanto prosegue il lavoro con la prima squadra azzurra delle tre magnolie Martina Kacerik, Sara Madera e Stefania Trimboli che, nel fine settimana, saranno impegnate in una due giorni di amichevoli in Spagna contro la Grecia prima e le iberiche poi. In una fase di lavori di allenamento al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ a Roma ad andare a trovare le tre rossoblù il coach della prima squadra Mimmo Sabatelli.

BIS IN UNDER 18 Nel frattempo, sempre sul versante azzurro, ma sul fronte giovanile, bella doppia soddisfazione per Emma Giacchetti e Beatrice Cerè convocate con la selezione azzurra under 18 che farà gli Europei in Spagna dal 5 al 13 luglio. Il raduno sarà il 10 giugno per una preparazione che si svolgerà tra Montegrotto Terme e Folgaria.