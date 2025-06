Madonna Incoronata del Monte, si rinnova l’anniversario dell’incoronazione

A pochi giorni dalla conclusione del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna, la città di Campobasso ha vissuto un intenso momento per rendere grazie del cammino vissuto con preghiera, fede e devozione.

Giovedì 5 giugno si è rinnovato l’anniversario dell’incoronazione (1904) della statua della Madonna del Monte alla presenza di numerosi fedeli che hanno affollato l’antico santuario posto alla sommità della collina Monforte. Il programma ha previsto la recita del santo rosario e la santa messa.

A seguire una piccola processione sul piazzale sostando in preghiera ai quattro punti della città con un pensiero per le famiglie, i malati, i lavoratori, i giovani, gli studenti e quanti con un senso di gratitudine e affidamento continuano a recarsi in un luogo così bello e speciale, meta di pellegrini e di tutti coloro che sono desiderosi di un angolo di pace e di ritrovare il senso della propria vita lasciandosi benedire dallo sguardo della Vergine Incoronata.

L’iniziativa è stata coordinata con cura dai frati cappuccini impegnati nel servizio pastorale in un contesto di profonda fede cristiana e gioia che rinsalda l’animo e aiuta a riprendere il cammino della vita. Un invito a pregare per tutti ma anche a farsi testimoni dell’annuncio del Vangelo in ogni situazione personale e comunitaria.

La giornata si è conclusa con la solenne risalita della Madonna tra lacrime di commozione e la consapevolezza che la Maria Santissima Incoronata del Monte è mamma di tutti, e come una madre piena di amore non lascia solo nessuno. “Evviva Maria!”.