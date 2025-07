Campobasso FC, inaugurati i nuovi spogliatoi al Molinari Avicor Stadium: un simbolo di crescita e visione

Nel pomeriggio di oggi – lunedì 30 giugno – il Molinari Avicor Stadium ha vissuto un momento simbolico e carico di significato: l’inaugurazione dei nuovi spogliatoi del Campobasso FC.

Un taglio del nastro che non è stato solo un gesto cerimoniale, ma l’inizio concreto di una nuova fase per la squadra e per l’ambiente rossoblù. Presenti all’evento il presidente Matt Rizzetta, il vicepresidente Nicola Cirrincione e l’imprenditore Amedeo Esposito, titolare di Ames Arredo Contract, l’azienda campobassana che ha firmato il progetto di restyling.

Un ambiente trasformato radicalmente, dove prima c’erano spazi angusti ora c’è una struttura moderna, raffinata, funzionale. Gli arredi – lineari, sobri, curati in ogni dettaglio – raccontano con eleganza l’identità del Campobasso. Il colore chiaro del legno si sposa con tocchi rossoblù, richiamati con misura ma con fierezza. Al centro, lo stemma del club. In alto, come una promessa, campeggia la scritta “Campobasso FC” e accanto una frase che ormai è mantra e memoria: “L’uomo che lotta non perde mai”, firmata Vincenzo Cosco.

Così, tra emozione e concretezza, si è rivelato il cuore di questo nuovo ambiente. Ma il risultato è stato possibile grazie a un lavoro collettivo. Prima ancora che Ames mettesse in opera il progetto, sono stati i magazzinieri e gli addetti al campo del Campobasso FC a smantellare, ripulire, predisporre. Giorni interi di lavoro, con un unico obiettivo: dare al Club qualcosa di bello e utile. E così è stato.

Oggi l’entusiasmo era tangibile, quasi fisico. E tra strette di mano e sguardi sinceri, il presidente Matt Rizzetta ha voluto ringraziare chi ha reso possibile questo nuovo traguardo: “Con imprenditori come Amedeo– ha detto con emozione –che scelgono di stare accanto al Campobasso non solo con il cuore, ma anche con i fatti. E lo fanno con lo stesso spirito di sacrificio che ogni giorno mettiamo in campo per offrire, insieme, una vera possibilità al Club e a questa regione”.

Parole che non sono rimaste sospese, ma hanno trovato immediatamente risposta nella voce di Amedeo Esposito, che ha ricambiato con la stessa autenticità: “Presidente, posso dirlo con sincerità: da troppo tempo mancava una realtà societaria seria e strutturata come la vostra in questo territorio. Credere con voi nel futuro del Molise– ha aggiunto –è qualcosa che sento profondamente. Perché il calcio, quando è fatto con visione e serietà, riesce a smuovere percorsi, coscienze, intere comunità”.

E a suggellare tutto, una nota di merito per chi spesso resta dietro le quinte: “Voglio anche ringraziare i vostri collaboratori – ha concluso Esposito – che hanno lavorato con noi, fianco a fianco, ogni giorno. È anche grazie a loro se oggi possiamo festeggiare questo piccolo grande risultato”.

Questa inaugurazione non è soltanto un intervento strutturale. È un segnale. Un messaggio chiaro e potente, che passa dal design allo spirito: il

Campobasso FC sta costruendo, passo dopo passo, qualcosa di duraturo. Lo fa con visione, con lavoro quotidiano, ma anche grazie al sostegno di imprenditori lungimiranti che scelgono di investire non solo in un progetto sportivo, ma in un’idea di futuro. E si parte da qui, dagli spogliatoi. Dal cuore nascosto dove si cementano le squadre, dove si prepara la battaglia sportiva, dove si impara a essere gruppo. Un luogo rinnovato, oggi, per contenere sogni sempre più grandi.