Summer School PSI, Enzo Maraio e Mimmo Maio: “Si vince con i riformisti nella coalizione”

“Oltre il ‘campo largo’, il centrosinistra per vincere deve tenere insieme più sensibilità ed i riformisti dovranno essere centrali”. Cosi Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi a margine di ‘Next Gen”’ la Summer school del Psi ad Ostuni.

“Elly Schlein e Giuseppe Conte, in questa direzione, stanno facendo un ottimo lavoro ma a loro in particolare – spiega – chiedo un passo in più. La partita, per vincere, non può essere giocata in uno schema a due, a tre, deve essere più inclusiva. E’il tempo di convocare il tavolo del centrosinistra, capire chi c’è, individuare alcuni punti comuni ed iniziare a ragionare sulle regionali e sulle politiche. Serve costruire la coalizione per prepararci alla grande sfida per tornare a governare il Paese”.

Alla scuola di formazione presente Mimmo Maio, assessore di Campobasso, che ha sottolineato: “Sì, il centrosinistra deve dare mettere al centro dell’alternativa di governo i riformisti. Programmi concreti e temi condivisi per una coalizione di centro-sinistra davvero coesa e pienamente rappresentativa delle istanze del popolo”.