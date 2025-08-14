Molise ed Abruzzo United, l’iniziativa che unisce le due regioni dal punto di vista enogastronomico
Da un gruppo di amici molisani ed abruzzesi (insieme ad altri amici di ogni angolo d’Italia innamorati dei nostri luoghi) parte un progetto ambizioso per “riunire” Abruzzo e Molise.
Era nato quasi per gioco l’aperitivo di fine settimana in cui ognuno portava le prelibatezze della propria regione, è cresciuto nel corso degli anni ed oggi è diventato un’onda inarrestabile con un gruppo di più di 50 componenti, un paniere di prodotti fatti in casa da ogni angolo delle 2 regioni, una costituenda Associazione Enogastronomica ed un progetto di birra artigianale rigorosamente di marca abruzzese-molisana.
“Zio Mario”, il più anziano del gruppo (89 anni), di Montefalcone del Sannio, è stato premiato dal presidente campobassano Antonello Trivisonno.
Per l’occasione il Gruppo “Molise ed Abruzzo United” ha indossato la nuova maglia associativa per celebrare il matrimonio culinario tra l’arrosticino abruzzese ed il caciocavallo molisano.
A presto ci saranno nuove iniziative del gruppo.