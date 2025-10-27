Cultura

Il Molise al Giubileo del mondo educativo in Vaticano

Oltre cento studenti e docenti molisani tra i protagonisti dell’evento del 30 ottobre promosso dalla Santa Sede e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito

Photo of Redazione Redazione27 Ottobre 2025

Studenti, insegnanti e autorità scolastiche del Molise parteciperanno al Giubileo del mondo educativo in Vaticano. Il 30 ottobre, dalle 10 alle 12, è previsto un importante evento che coinvolgerà ragazzi provenienti da tutta Italia. L’appuntamento è promosso dalla Santa Sede e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’Aula Paolo VI (Sala Nervi), alla presenza di Papa Leone e delle massime autorità istituzionali e scolastiche nazionali, tra cui il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Sarà un momento di grande valore simbolico e civile per l’intera comunità scolastica. Dal Molise prenderanno parte all’evento oltre cento tra studenti, docenti, accompagnatori, dirigenti scolastici e una delegazione dell’Ufficio Scolastico del Molise.

Le scuole molisane partecipanti sono: l’Istituto Tecnico “Marconi Pilla” di Campobasso, l’Istituto Comprensivo “Montini” di Campobasso, l’Istituto Comprensivo “D’Ovidio” di Campobasso, l’ISIS “Majorana Fascitelli” di Isernia, l’ISIS “Cuoco Manuppella” di Isernia, e la Consulta Provinciale degli Studenti. L’evento, che si inserisce nel percorso del Giubileo 2025, rappresenta un’occasione unica per riflettere insieme sui valori della condivisione, dell’inclusione e della partecipazione, ponendo i giovani al centro della missione educativa della scuola e della Chiesa.
Durante la cerimonia sarà inoltre presentata la nuova Orchestra nazionale dei Licei musicali, composta da 91 studenti selezionati a livello nazionale (56 dei quali si esibiranno in questa prima occasione, proprio il 30 ottobre). Tra loro anche il giovane molisano Enrico Maria Valerio, studente di percussioni del Liceo Statale Musicale “G. M. Galanti” di Campobasso, che rappresenterà la regione in questo prestigioso contesto. La Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Maria Chimisso, ha espresso vivo compiacimento per la partecipazione delle scuole molisane all’evento: “La presenza del Molise al Giubileo del mondo educativo – ha detto – è motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica regionale. È un segno tangibile del valore educativo, umano e culturale che le nostre scuole sanno esprimere, in sintonia con i principi di solidarietà, dialogo e futuro condiviso che animano questo importante appuntamento. Ai nostri studenti e docenti va il più sincero augurio di vivere questa esperienza come un’occasione di crescita e di speranza”.

 

Photo of Redazione Redazione27 Ottobre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

‘Rise of Ruins’: il Parco Archeologico di Sepino diventa il primo videogioco gestionale dedicato alla cultura

24 Ottobre 2025

Orientamolì: concluso il viaggio del Truck dell’Orientamento. Oltre 2.600 studenti formati in tutto il Molise

23 Ottobre 2025

Grande successo per i musicisti molisani in Cina: standing ovation a Quanzhou e titolo di “Artisti Onorari del Teatro”

17 Ottobre 2025

Intelligenza artificiale e guida autonoma spingono il futuro della mobilità. Al Convitto ‘Mario Pagano’ il convegno dell’ACI Molise

17 Ottobre 2025

Il cinema per capire la storia, il critico Giampiero Frasca tra gli studenti a Bojano

16 Ottobre 2025

Sepino, il Molise e la sfida della memoria: il Festival dei Patrimoni Dispersi apre le porte di Palazzo Tiberio

10 Ottobre 2025

A Campobasso il Festival del diritto e delle scienze politiche

6 Ottobre 2025

In Albania la firma dell’intesa per il gemellaggio tra i Comuni di Montecilfone e Berat

4 Ottobre 2025

Lions italiani e Patriarcato latino di Gerusalemme: raccolta fondi per garantire cure, cibo e lavoro a Gerusalemme Est e in Cisgiordania

4 Ottobre 2025

La Molisana alla Festa del Cinema di Roma

22 Settembre 2025

Radicalmente Festival, la cultura per la rigenerazione delle aree interne

10 Settembre 2025

Campobasso, il ‘Pertini-Montini-Cuoco’ protagonista alla Biennale di Venezia

6 Settembre 2025

Al via RadicalMente, il programma della prima giornata del Festival letterario di Castel del Giudice

5 Settembre 2025

La Compagnia di Cultura Popolare “Le Bangale” di Baranello festeggia 50 anni di storia

27 Agosto 2025

Riccia celebra la 93ª Festa dell’Uva: tradizione, storia e sapori dal 12 al 15 settembre 2025

26 Agosto 2025

Premio De André, a Pietracatella una celebrazione di letteratura, memoria e impegno civile

19 Agosto 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa