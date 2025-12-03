A Salcito inaugurato il viadotto della SP59

E’ stato inaugurato il nuovo viadotto sulla SP59, un’opera attesa da anni dalle comunità delle province di Campobasso e Isernia.

All’evento ha partecipato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che ha commentato: “Nel settembre del 2021 il sindaco di Salcito, Giovanni Galli, mi segnalò che dal 2006 il ponte sulla SP59 – un’infrastruttura cruciale per il collegamento tra le aree interne delle province di Campobasso e Isernia – era interrotto. Una situazione che, da oltre quindici anni, comportava gravi disagi soprattutto per le aziende agricole del territorio, costrette a fronteggiare quotidiane difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime. Nonostante il periodo complesso segnato dall’emergenza Covid, in qualità di Presidente della Provincia di Campobasso abbiamo individuato le risorse necessarie, avviato la progettazione e realizzato il nuovo viadotto in soli quattro anni. Oggi restituiamo piena funzionalità a un’arteria fondamentale, consentendo alle aziende avicole e alle famiglie della zona di proseguire il proprio lavoro con serenità e senza ulteriori penalizzazioni. È un risultato concreto, frutto dell’impegno condiviso per il rilancio delle nostre comunità interne”.