Politica

Consigliere regionale per 30 anni ed ex Presidente Regione Molise, scompare a 90 anni Paolo Nuvoli

Photo of Redazione Redazione4 Dicembre 2025

CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE, FRANCESCO ROBERTI

La scomparsa di Paolo Nuvoli addolora profondamente l’intera comunità molisana. Con lui perdiamo non solo un uomo delle istituzioni, ma uno dei protagonisti più significativi del percorso che ha portato il Molise all’autonomia regionale.
Consigliere regionale sin dalla prima legislatura del 1970 e Presidente della Regione Molise dal maggio 1985 al gennaio 1988, Nuvoli ha dedicato oltre trent’anni alla costruzione e al consolidamento delle nostre istituzioni, contribuendo con senso dello Stato, visione e responsabilità alla crescita del territorio.
Uomo dalle grandi doti umane e studioso appassionato della storia dei Sanniti e autore di numerosi saggi, ha affiancato all’impegno politico una profonda attività culturale. Si è prodigato in mille modi per far conoscere il Molise, promuoverne il patrimonio paesaggistico, valorizzarne le radici e le identità più autentiche.
Alla famiglia esprimo, a nome mio e della Giunta regionale, il più sentito cordoglio.
Il Molise gli sarà sempre riconoscente per il contributo straordinario che ha saputo dare alla sua storia e al suo futuro.

CORDOGLIO DELL’ASSESSORE REGIONALE ED EX PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE, MICHELE IORIO

Ho appreso con profondo dolore della scomparsa del caro amico Paolo Nuvoli. La sua perdita mi colpisce nel cuore, perché Paolo non è stato solo un collega con cui ho condiviso un lungo tratto di vita istituzionale: è stato un compagno di strada, un riferimento umano, una persona di cui fidarsi.
Di lui ricorderò sempre la capacità di ascoltare, il rispetto per gli altri, la serenità con cui affrontava anche i momenti più difficili. Paolo aveva un senso raro delle istituzioni, ma ancor più aveva un grande senso dell’amicizia: sincera, discreta, leale. Sono grato per ogni confronto, ogni sorriso, ogni gesto di vicinanza che ci siamo scambiati lungo gli anni.
Alla sua famiglia va il mio abbraccio più affettuoso. In questo momento di profonda tristezza, spero che il ricordo del suo valore umano e della sua dolcezza possa portare un po’ di consolazione.
Ciao Paolo, mancherai a tutti noi.

 

CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, QUINTINO PALLANTE

La scomparsa di Paolo Nuvoli rappresenta una grande perdita per il Molise e per la sua storia. Protagonista della politica regionale fin da giovane, ricoprendo diversi incarichi Nuvoli è presente nell’Assise legislativa regionale dalla prima legislatura del 1970, alla conclusione della quarta, nel 1988. È stato quindi eletto Presidente del Consiglio regionale nel 1985, per poi passare alla Presidenza della Giunta dal 1985 al 1988. Ha affiancato a questi incarichi istituzionali l’impegno di partito, la DC nella cosiddetta prima repubblica, e nel CCD negli anni ’90.  La sua attività politica e istituzionale lo ha visto interessarsi e attivarsi per fronteggiare ogni tipo di problematica: dalla sanità, allo sviluppo economico e sociale del territorio. Non secondaria l’azione portata avanti con passione per la salvaguardia delle radici culturali del Molise sulle quali è stata costruita l’autonomia regionale. Tra e con la gente, ha sempre mantenuto rapporti di stima, anche se a volte conflittuali, con tutti i partiti e con i loro esponenti, conquistandosi però da ciascuno stima e ammirazione, pur nella diversità di vedute e di impegno. Autore di saggi sulla storia dei Sanniti, si è impegnato in mille modi per promuovere il territorio e le sue evidenze paesaggistiche, artistiche e ambientali. Il messaggio di Nuvoli però alla politica di ieri come quella di oggi resta immutato: lavorare senza risparmio per attuare una visione di crescita e sviluppo, per fortificare rispetto alle sfide delle diverse epoche l’autonomia conquistata con grande sacrificio collettivo, impegnarsi senza divisioni per una crescita sostenibile del territorio e delle sue peculiarità. Alla famiglia va il cordoglio di tutto il Consiglio regionale insieme all’impegno a ricordare i suoi esempi virtuosi ed i suoi insegnamenti istituzionali e politici.

Photo of Redazione Redazione4 Dicembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

De Benedittis in ripresa, il governatore Roberti: “La sua testimonianza inno alla forza dell’animo e alla professionalità del personale sanitario”

3 Dicembre 2025

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il messaggio del Presidente Francesco Roberti

25 Novembre 2025

Fondo Sanitario Nazionale, cambiano i requisiti. Il governatore Roberti: “Risultato storico per il Molise”

25 Novembre 2025

“L’invecchiamento attivo: il valore degli anziani per l’economia regionale”, all’incontro di Coldiretti il governatore Roberti

22 Novembre 2025

A Termoli le celebrazioni della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri

22 Novembre 2025

A Palazzo Vitale l’incontro istituzionale tra il governatore Francesco Roberti e il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis

21 Novembre 2025

Nuovo Sistema di Chirurgia Robotica “da Vinci Xi” per il Blocco Operatorio dell’Ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso

18 Novembre 2025

Carceri, Delmastro e Lancellotta (FdI): “Da piano mobilità tre agenti a Isernia”

16 Novembre 2025

Trignina, Della Porta (FdI) e Sigismondi: “Dal Governo risposte concrete per la sicurezza del territorio”

13 Novembre 2025

Esperienza Regioni italiane a Expo 2025 Osaka, il presidente Roberti: “Capaci di unire tradizione e innovazione, cultura e impresa”

12 Novembre 2025

Invecchiamento attivo e sostegno ai caregiver: due leggi per rispondere ai bisogni degli ‘invisibili’

11 Novembre 2025

Al Generale Salvatore Luongo la cittadinanza onoraria di Venafro. Il governatore Roberti: “Segno di riconoscenza verso un servitore dello Stato”

9 Novembre 2025

“Un’esperienza costruttiva e di crescita”: il consigliere Cofelice rappresenta il Molise all’Assemblea mondiale delle Città Umanistiche

7 Novembre 2025

Legge di Bilancio, l’ANCE Molise esprime preoccupazione per la mancanza di misure sul caro materiali e per il blocco delle compensazioni dei crediti d’imposta

6 Novembre 2025

La Regione Molise presente alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale di Venezia

5 Novembre 2025

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il governatore Roberti: “Occasione per riaffermare i principi costituzionali”

4 Novembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa