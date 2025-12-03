PR Molise FESR FSE+ 2021/2027, si riunisce il Comitato di Sorveglianza Aula Magna Convitto nazionale Mario Pagano

Venerdì 5 dicembre con inizio alle ore 9, nell’Aula Magna del Convitto nazionale “Mario Pagano” a Campobasso, si riuniranno i componenti del Comitato di Sorveglianza del PR Molise FESR FSE+ 2021/2027, appuntamento istituzionale annuale che mira ad accertare la qualità e l’efficacia dell’attuazione del Programma Regionale (PR).

Al Comitato parteciperanno in rappresentanza della Commissione Europea i referenti della Direzione generale Politica regionale e Urbana, dott. Andrea Murgia e dott.ssa Francesca Michielin, unitamente ai colleghi della Direzione generale Employment Occupazione, Affari sociali e inclusione, dott. Antonio Giubilaro De Angelis e dott. Lodovico Conzimu, oltre ad ulteriori delegati ministeriali nonché all’Autorità di Gestione del PR Molise FESR FSE+ 2021/2027, dott.ssa Alberta De Lisio, ai rappresentanti regionali delle Autorità di Audit e di funzione contabile, unitamente ai dirigenti e i funzionari dell’amministrazione regionale coinvolti nella attività finanziate con le risorse del PR 2021/2027.

Sarà l’occasione per illustrare lo stato di avanzamento delle 12 Priorità di cui consta il Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021/2027, approvato con Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022 e rimodulato con Decisione C (2025) 5660 dell’08/08/2025, la cui dotazione finanziaria complessiva ammonta ad € 383.321.040,00, di cui € 300.291.131,00 dedicate ad interventi FESR ed € 83.029.909,00 ad interventi FSE+.

Verranno inoltre fornite informative sullo stato di avanzamento della chiusura del POR FESR FSE 2014-2020.