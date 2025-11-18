News dal Molise

‘I contratti pubblici: tra novità normative, applicazioni e aspetti problematici’: il convegno promosso dalla Provincia di Campobasso

La Provincia di Campobasso, attraverso il 1° Settore “Risorse Umane e Finanze” diretto dal dott. Antonio Caruso, promuove un importante momento di approfondimento dedicato al nuovo quadro normativo in materia di contratti pubblici. Il convegno, intitolato “I contratti pubblici: tra novità normative, applicazioni e aspetti problematici”, si terrà venerdì 21 novembre 2025 alle ore 10,00 presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso.

L’iniziativa, rivolta ad amministratori, dirigenti pubblici, funzionari, professionisti del settore e operatori economici, intende offrire un’analisi aggiornata sulle evoluzioni legislative e sulle principali questioni applicative che coinvolgono la gestione dei contratti nella Pubblica Amministrazione.

Ad aprire i lavori, con i saluti istituzionali, sarà il Presidente della Provincia, Giuseppe Puchetti.
A introdurre e moderare l’incontro sarà Carmine Volpe, Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato.

Il dott. Carmine Volpe è stato nominato il 17 febbraio 2023, dal Presidente della Repubblica, quale Presidente aggiunto del Consiglio di Stato.
Seguiranno gli interventi di autorevoli esperti del settore:
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere di Stato: Il partenariato pubblico-privato tra novità normative e profili applicativi.
Domenico Cerqua, Sezioni Riunite Giurisdizionali in Speciale Composizione e Sezione di controllo per la Campania della Corte dei Conti: La giurisdizione contabile nel settore dei contratti pubblici tra controllo preventivo di legittimità e responsabilità amministrativa e contabile.
Giuseppe Ruta, Avvocato amministrativista: Gli affidamenti sotto soglia e i sistemi di scelta del contraente: tra affidamenti diretti e procedure negoziate.
Andrea Ferrante, Segretario Comunale: Accesso agli atti di gara: nuove frontiere e questioni tradizionali.
Il convegno rappresenta un momento di confronto qualificato su temi centrali per la corretta gestione amministrativa e per l’efficace attuazione degli investimenti pubblici, in un periodo caratterizzato da significativi aggiornamenti normativi e operative complessità.

La locandina del convegno è stata pubblicata sul sito giustizia-amministrativa, al seguente link https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/192547-255?redirect=%2Fconvegni-e-corsi-di-formazione&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_M2jdZL26fejg_viewSingleAsset=true

 

