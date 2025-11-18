Il Presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, in visita in Molise per incontri istituzionali e sviluppo dello sport paralimpico

La Regione Molise si prepara ad accogliere un ospite di rilievo: il Prof. Marco Giunio De Sanctis, Presidente Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). La sua visita istituzionale è finalizzata a una serie di incontri cruciali con le Istituzioni e le realtà territoriali impegnate nella promozione dello sport paralimpico.

L’appuntamento principale è fissato per Giovedì 20 Novembre 2025, alle ore 16:00, a Palazzo Vitale a Campobasso, quando il vertice del Comitato nazionale, affiancato dal Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, incontrerà il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

Un momento di grande significato, un’occasione preziosa per rafforzare la collaborazione tra il CIP, le Istituzioni regionali e il territorio. L’obiettivo primario è quello di condividere i progetti futuri e consolidare il percorso di crescita dello sport paralimpico in tutto il Molise

Il Presidente Perrella ha espresso il suo ringraziamento in anticipo per l’attenzione e la sensibilità che le autorità regionali dimostrano verso i temi dello sport per tutti e dell’inclusione delle persone con disabilità.

MARCO GIUNIO DE SANCTIS

Marco Giunio De Sanctis è il nuovo Presidente del Comitato Italiano Paralimpico dallo scorso giugno.

Nato a Roma il 29 settembre 1962, laureato in Giurisprudenza presso La Sapienza Università di Roma, De Sanctis nel 1985 inizia a lavorare per la Federazione Italiana Sport Handicappati. Nel 1995 assume la carica di Segretario Generale, carica che ricopre poi all’interno del Comitato Italiano Paralimpico fino al 2017, anno in cui viene eletto Presidente della Federazione Italiana Bocce.

In qualità di Segretario Generale del CIP è stato Capo Delegazione della Squadra Italiana Paralimpica ai Giochi del Mediterraneo Bari 1997, nonché Capo Missione ai Giochi Paralimpici di Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Vancouver 2010, Londra 2012, Sochi 2014 e Rio 2016. Da atleta, sempre all’interno della Federazione Italiana Bocce, Giunio De Sanctis si è laureato Campione d’Italia juniores nel 1977 e, nel 1983, Campione del Mondo Under 21 a Chiasso. Ha inoltre fatto parte della Nazionale Maggiore dal 1986 al 1991.

Per i suoi meriti dirigenziali nel campo sportivo nel 2005 è stato insignito del titolo di commendatore della Repubblica dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi.

L’8 maggio 2019 ha ottenuto dal Comitato Italiano Paralimpico il Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico per l’anno 2019.