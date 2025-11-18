News dal Molise

Il Presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, in visita in Molise per incontri istituzionali e sviluppo dello sport paralimpico

Photo of Redazione Redazione18 Novembre 2025

La Regione Molise si prepara ad accogliere un ospite di rilievo: il Prof. Marco Giunio De Sanctis, Presidente Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). La sua visita istituzionale è finalizzata a una serie di incontri cruciali con le Istituzioni e le realtà territoriali impegnate nella promozione dello sport paralimpico.

L’appuntamento principale è fissato per Giovedì 20 Novembre 2025, alle ore 16:00, a Palazzo Vitale a Campobasso, quando il vertice del Comitato nazionale, affiancato dal Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, incontrerà il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

Un momento di grande significato, un’occasione preziosa per rafforzare la collaborazione tra il CIP, le Istituzioni regionali e il territorio. L’obiettivo primario è quello di condividere i progetti futuri e consolidare il percorso di crescita dello sport paralimpico in tutto il Molise

Il Presidente Perrella ha espresso il suo ringraziamento in anticipo per l’attenzione e la sensibilità che le autorità regionali dimostrano verso i temi dello sport per tutti e dell’inclusione delle persone con disabilità.

 

MARCO GIUNIO DE SANCTIS

Marco Giunio De Sanctis è il nuovo Presidente del Comitato Italiano Paralimpico dallo scorso giugno.

Nato a Roma il 29 settembre 1962, laureato in Giurisprudenza presso La Sapienza Università di Roma, De Sanctis nel 1985 inizia a lavorare per la Federazione Italiana Sport Handicappati. Nel 1995 assume la carica di Segretario Generale, carica che ricopre poi all’interno del Comitato Italiano Paralimpico fino al 2017, anno in cui viene eletto Presidente della Federazione Italiana Bocce.

In qualità di Segretario Generale del CIP è stato Capo Delegazione della Squadra Italiana Paralimpica ai Giochi del Mediterraneo Bari 1997, nonché Capo Missione ai Giochi Paralimpici di Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Vancouver 2010, Londra 2012, Sochi 2014 e Rio 2016. Da atleta, sempre all’interno della Federazione Italiana Bocce, Giunio De Sanctis si è laureato Campione d’Italia juniores nel 1977 e, nel 1983, Campione del Mondo Under 21 a Chiasso. Ha inoltre fatto parte della Nazionale Maggiore dal 1986 al 1991.

Per i suoi meriti dirigenziali nel campo sportivo nel 2005 è stato insignito del titolo di commendatore della Repubblica dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi.

L’8 maggio 2019 ha ottenuto dal Comitato Italiano Paralimpico il Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico per l’anno 2019.

Photo of Redazione Redazione18 Novembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

‘I contratti pubblici: tra novità normative, applicazioni e aspetti problematici’: il convegno promosso dalla Provincia di Campobasso

18 Novembre 2025

Forulum, Lamberti trascina la squadra: “È il primo anno in Eccellenza, ma insieme raggiungeremo i nostri obiettivi”

18 Novembre 2025

‘La Scuola+Sportiva della Regione’, consegnati 16 premi alle scuole e ai giovani atleti

17 Novembre 2025

Musica elettronica, anche il Conservatorio Perosi alla finale del Premio nazionale delle Arti a Sassari

17 Novembre 2025

Campobasso consolida il sistema di raccolta differenziata: nuove ecostazioni, più servizi e maggiore decoro urbano

17 Novembre 2025

Lo sport che custodisce il creato

17 Novembre 2025

Bocce, a Castelpetroso il Trofeo R.E.M. – Tercos – Bim Bum Bar va a Giuseppe Patullo

16 Novembre 2025

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise perde di misura a Giovinazzo

16 Novembre 2025

Carceri, Del Mastro e Della Porta (FdI): da piano mobilità 30 agenti in provincia di Campobasso

15 Novembre 2025

A Macchiagodena la presentazione dell’Associazione “Felice Ruscitto Sport & Social Club”

15 Novembre 2025

Bocce, agli abruzzesi Di Renzo e Raspa il 1° Trofeo ‘Alessandro De Castro’ organizzato dall’Avis Campobasso

15 Novembre 2025

‘Che scè benedette sti badante’, sabato si ride col teatro abruzzese

13 Novembre 2025

Tennistavolo, doppia vittoria di Luigi De Bernardo in Calabria nell’individuale e in coppia con Alessandro Daniele

12 Novembre 2025

Riparte la stagione teatrale a Casacalenda

11 Novembre 2025

Formazione Paralimpica: nuovi corsi per Istruttori e Arbitri FISPIC

11 Novembre 2025

Pietracatella, torna il Premio Letterario Nazionale “Crêuza de mä – Fabrizio De André”: la XII edizione ispirata a Fiume Sand Creek

11 Novembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa