A Montecitorio l’11^ edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane va all’azienda molisana ‘Cantina Subacquea Le Profondità’

Nella suggestiva Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, l’XI edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane ha offerto quest’anno un momento di particolare orgoglio per il Molise, regione che continua a distinguersi per capacità innovativa e identità produttiva. Tra le realtà premiate, infatti, ha brillato una rappresentanza molisana che ha saputo raccontare al Paese intero la forza di un territorio che, pur piccolo, non smette di generare idee, qualità e visione.

Per la categoria Enologia Innovativa è stata premiata la Cantina Subacquea Le Profondità, progetto unico nel suo genere in Italia centro-meridionale.

Il brand, ideato e sviluppato dall’imprenditrice molisana Sandra Palombo (titolare dell’azienda di famiglia Centro Tartufi Molise), ha segnato un primato storico: i primi quattro vini molisani al mondo affinati in mare, immersi a 38 metri di profondità e a 4,5 miglia dalla costa. Un processo che unisce tecnica, ricerca, sostenibilità e un legame profondo con l’ambiente marino regionale.

«Questo premio – dichiara l’imprenditrice Sandra Palombo è la conferma che il Molise non è soltanto custode di tradizioni straordinarie, ma anche capace di innovare con coraggio. Portare i nostri vini nelle profondità del mare è stata una sfida nata dal desiderio di far vedere al Paese quanto valore può generare una terra piccola ma determinata. Dedico questo riconoscimento al Molise e a chi lavora ogni giorno per renderlo un luogo di eccellenza».

All’interno dell’evento romano, che ha visto la partecipazione di istituzioni, mondo accademico e realtà culturali, grande rilievo è stato dato alle Storie di Eccellenza e alle Menzioni d’Onore, testimonianza di un’Italia laboriosa, creativa e orgogliosa delle proprie radici. In questo contesto, la storia molisana della Cantina Subacquea ha rappresentato uno dei contributi più originali e identitari.

La cerimonia, aperta dall’Inno Nazionale eseguito dalla Banda dell’Esercito e introdotta dai saluti istituzionali del Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, ha ribadito la missione del Premio: valorizzare chi rende il Paese più forte attraverso il merito.

Per il Molise, questa edizione ha segnato un passaggio importante: non solo un premio, ma il riconoscimento di un percorso che unisce territorio, impresa e innovazione, dimostrando ancora una volta che anche le realtà più piccole possono incidere profondamente nel mosaico delle eccellenze italiane.

