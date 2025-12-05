Rete ictus, il TAR Molise dà ragione alla struttura commissariale della sanità molisana. Bonamico e Di Giacomo: “Strutturato rete in linea coi bisogni del Molise”

L’ordinanza con la quale il TAR Molise ha respinto le richieste di sospensione dell’esecutività e dell’efficacia della Rete Ictus, è il riconoscimento della piena legittimità dell’atto approvato dai Commissari e adottato dall’Asrem e della dimostrata necessità per il Molise di dotarsi di una funzionale ed efficiente rete di emergenza per il trattamento dell’Ictus.

“Siamo sempre stati convinti della correttezza delle procedure e dei decreti adottati in questi mesi, in un lavoro costantemente condiviso con i tecnici dei ministeri della Salute e dell’Economia – commentano il commissario Marco Bonamico e il sub-commissario Ulisse Di Giacomo – Abbiamo strutturato una rete di emergenza in linea con i bisogni di questa regione, coinvolgendo in essa strutture pubbliche ed eccellenze private accreditate, riducendo i tempi di intervento e migliorando i livelli sanitari. In una parola, offrendo a chi sfortunatamente viene colpito da questa grave patologia la migliore assistenza possibile, nel minor tempo possibile, e senza affidarsi ai “viaggi della speranza” fuori e lontano dal Molise. Un risultato di cui andiamo fieri, vista l’efficienza e l’efficacia dimostrate dalla rete e considerate le tante vite già salvate da quando essa è stata attivata”.