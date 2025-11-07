“Un’esperienza costruttiva e di crescita”: il consigliere Cofelice rappresenta il Molise all’Assemblea mondiale delle Città Umanistiche

“Una esperienza costruttiva e occasione di confronto e crescita”, questo quanto dichiarato dal Consigliere regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura in questi giorni, insieme al Sindaco di Bonefro Nicola Giovanni Montagano, ad Andong nella Corea del Sud per partecipare all’Assemblea Generale 2025 del WHCN la Rete delle Città Umanistiche del Mondo ufficialmente fondata nel 2024.

Una piattaforma globale per lo scambio di valori solidaristici, dignità, cittadinanza e benessere urbano.

Invitato assieme al primo cittadino direttamente dagli Organizzatori della WHCN, il Delegato Regionale ha avuto modo di rappresentare il Molise, ad un evento nato per far fronte a delicate sfide come il materialismo, la polarizzazione e l’inquinamento ambientale.

“Ringrazio chi ha voluto qui la mia presenza perché mi ha dato modo di rappresentare la mia terra confrontandomi con esperienze e Paesi diversi; un arricchimento sotto tutti i punti di vista non solo per discutere di sviluppo economico o tecnologico ma anche per promuovere tutte quelle politiche necessarie che pongano al centro la dignità umana, i diritti individuali, l’inclusione sociale e la lotta contro lo spopolamento dei territori.

Temi questi necessari ad affrontare le sfide globali che impone la nostra società. Come rappresentante del Molise – ha così dichiarato il Consigliere Cofelice – sono stato ben felice di accettare l’invito in questo affascinante Paese che ha saputo raccogliere una sfida importante dettata dai nuovi bisogni e necessità della attuale società e da cui oggi trarre i giusti suggerimenti per realizzare delle ‘buone pratiche’ che siano al servizio delle nostre comunità”.