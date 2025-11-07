Politica

“Un’esperienza costruttiva e di crescita”: il consigliere Cofelice rappresenta il Molise all’Assemblea mondiale delle Città Umanistiche

Photo of Redazione Redazione7 Novembre 2025

“Una esperienza costruttiva e occasione di confronto e crescita”, questo quanto dichiarato dal Consigliere regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura in questi giorni, insieme al Sindaco di Bonefro Nicola Giovanni Montagano, ad Andong nella Corea del Sud per partecipare  all’Assemblea Generale 2025 del WHCN  la Rete delle Città Umanistiche del Mondo ufficialmente fondata nel 2024.

Una piattaforma globale per lo scambio di valori solidaristici, dignità, cittadinanza e benessere urbano.

Invitato assieme al primo cittadino  direttamente dagli Organizzatori della WHCN, il Delegato Regionale ha avuto modo di rappresentare il Molise, ad un evento nato per far fronte a delicate sfide come il materialismo, la polarizzazione e l’inquinamento ambientale.

“Ringrazio chi ha voluto qui la mia presenza perché mi ha dato modo di rappresentare la mia terra confrontandomi con esperienze e Paesi diversi; un arricchimento  sotto tutti i punti di vista non solo per discutere di sviluppo economico o tecnologico ma anche per promuovere tutte quelle politiche necessarie   che pongano al centro la  dignità umana, i diritti individuali, l’inclusione sociale e la lotta contro lo spopolamento dei territori.

Temi questi necessari ad affrontare le sfide globali che impone la nostra società. Come rappresentante del Molise – ha così dichiarato il Consigliere Cofelice –   sono stato ben felice di accettare l’invito in questo affascinante Paese che ha saputo raccogliere una sfida importante  dettata dai nuovi bisogni e necessità della attuale società e da cui oggi trarre i giusti suggerimenti per realizzare delle ‘buone pratiche’ che siano al servizio delle nostre comunità”.

Photo of Redazione Redazione7 Novembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Legge di Bilancio, l’ANCE Molise esprime preoccupazione per la mancanza di misure sul caro materiali e per il blocco delle compensazioni dei crediti d’imposta

6 Novembre 2025

La Regione Molise presente alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale di Venezia

5 Novembre 2025

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il governatore Roberti: “Occasione per riaffermare i principi costituzionali”

4 Novembre 2025

Giornata conclusiva dei lavori del governatore Francesco Roberti a Strasburgo alla 49^ sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa

30 Ottobre 2025

Il governatore Francesco Roberti alla 49ª sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa

29 Ottobre 2025

Firma protocollo d’intesa per la nuova sede della Prefettura Isernia e del Comune di Isernia, il governatore Roberti: “Collaborazione istituzionale al servizio dei cittadini”

24 Ottobre 2025

‘Facciamo semplice l’Italia’, Di Niro (presidente ANCE Molise): “Ringraziamo il governatore Roberti per la proficua mattinata di lavori col Ministro Zangrillo”

24 Ottobre 2025

‘Facciamo Semplice l’Italia’, il Ministro Zangrillo a Termoli: “La modernizzazione parte dall’ascolto dei territori”

23 Ottobre 2025

“Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori”, il Ministro Paolo Zangrillo al COSIB di Termoli

21 Ottobre 2025

“Innovazione e crescita economica in Molise. Analisi e riflessioni per il futuro”, il governatore Roberti al convegno di Banca d’Italia e Unimol

21 Ottobre 2025

Responsible, stipendi pagati: sospesa la mobilitazione

21 Ottobre 2025

Rischio sismico, Sabusco: “Approvata Legge che mette ordine, stop a burocrazia e ritardi”

21 Ottobre 2025

Inizia la visita in Molise del Presidente della Repubblica d’Albania, S.E. Bajram Begaj: prima tappa a Palazzo Vitale ricevuto dal governatore Francesco Roberti

17 Ottobre 2025

Il governatore Francesco Roberti incontra i vertici dello sport molisano

15 Ottobre 2025

50° anniversario Scuola Allievi Carabinieri del Molise, conferimento Alamari e giuramento. Il governatore Roberti: “Luogo importante per tutta la regione. Il ricordo va ai tre carabinieri morti in servizio a Verona”

14 Ottobre 2025

Sanità pubblica al collasso: servono interventi strutturali nella prossima Legge di Bilancio, Tecla Boccardo (UIL Molise): “Senza personale e senza valorizzazione del lavoro sanitario, il diritto alla salute è a rischio”

13 Ottobre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa