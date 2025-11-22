“L’invecchiamento attivo: il valore degli anziani per l’economia regionale”, all’incontro di Coldiretti il governatore Roberti

L’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso ha ospitato l’incontro dal titolo “L’invecchiamento attivo: una sfida obbligata. Il valore degli anziani per l’economia regionale”, promosso da Coldiretti Molise e dalla struttura Senior Coldiretti.

Un appuntamento di rilevanza sociale che ha posto al centro del dibattito il ruolo fondamentale degli anziani nella crescita e nella coesione delle comunità molisane.

Il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, intervenuto in conclusione dei lavori, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come “l’invecchiamento attivo non sia soltanto una prospettiva di benessere individuale, ma una strategia necessaria per mantenere vitali le nostre comunità e rafforzare l’economia regionale. I nostri anziani rappresentano un patrimonio di competenze, esperienze e valori che dobbiamo sostenere e valorizzare con politiche mirate e con una rete territoriale sempre più efficiente”.

Il Presidente Francesco Roberti, inoltre, ha ribadito l’impegno della Regione Molise, di concerto con l’ASREM, nel rafforzare i servizi socio-sanitari, nel sostenere percorsi di prevenzione e nel favorire la partecipazione degli anziani alla vita sociale, culturale e produttiva del territorio.

“L’obiettivo – ha dichiarato – è costruire un Molise che non lasci indietro nessuno, in cui ogni fascia d’età possa contribuire allo sviluppo e al benessere collettivo”.

Al convegno è intervenuta anche la consigliera regionale con delega alle Politiche Sociali, Stefania Passarelli, firmataria insieme al consigliere regionale Armandino D’Egidio (presente all’evento) della proposta di legge, recentemente approvata, dal Consiglio Regionale del Molise e rubricata “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”.