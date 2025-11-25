News dal Molise

Pietracatella festeggia i 100 anni della signora Luigia Del Conte

25 Novembre 2025
I sindaci di Mirabello Sannitico e Pietracatella con la centenaria Luigia

L’Amministrazione Comunale è lieta di condividere con l’intera cittadinanza un traguardo straordinario: la nostra concittadina Del Conte Luigia ha compiuto 100 anni, essendo nata il 23 novembre 1925.

Raggiungere un secolo di vita è un evento raro e prezioso, che racchiude in sé memoria, esperienza e una ricchezza umana che appartiene a tutta la comunità. La signora Luigia, con la sua storia, i suoi valori e il suo esempio, rappresenta una testimonianza viva del passato e una fonte di ispirazione per le nuove generazioni.

Il Comune desidera esprimere alla signora Del Conte i più sinceri auguri e un affettuoso ringraziamento per il contributo silenzioso ma significativo che, con la sua presenza, ha dato e continua a dare al nostro paese.

La signora Del Conte Luigia è residente da pochi anni a Mirabello Sannitico. Entrambi i sindaci hanno omaggiato la centenaria con una targa e omaggio floreale, alla presenza di parenti e famiglia.
