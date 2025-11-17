News dal Molise

‘La Scuola+Sportiva della Regione’, consegnati 16 premi alle scuole e ai giovani atleti

Il concorso è stato promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva

17 Novembre 2025

Valorizzare l’eccellenza nella pratica sportiva, a tutti i livelli, e offrire agli studenti la possibilità di crescere, mettendosi in gioco. Si è conclusa la terza edizione de “La Scuola+Sportiva della Regione“, concorso promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva. La cerimonia finale si è svolta lo scorso venerdì, alle ore 10:00, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico “Marconi” di Campobasso. Al progetto hanno partecipato tutte le scuole molisane. Il concorso è diviso in due sezioni: “Scuole secondarie di primo grado” e “Scuole secondarie di secondo grado”. Sedici i premi consegnati agli istituti scolastici e ai vincitori dai rappresentanti delle autorità politiche, scolastiche e sportive.

Il concorso è stato realizzato in collaborazione con la Regione Molise, Sport e Salute Molise, CONI Molise e CIP Molise.

Ecco l’elenco completo dei premiati:

  1. “Albo d’Oro I grado” all’IC “Amatuzio-Pallotta” di Bojano (CB);
  2. “Albo d’Oro II grado” all’IIS “Alfano” di Termoli (CB);
  3. “Scuola+Attiva Infanzia” all’IC “Petrone” di Campobasso;
  4. “Scuola+Attiva Kids” all’IC “San Giovanni Bosco” di Isernia;
  5. “Scuola+Attiva Junior” all’IC “D’Ovidio” di Campobasso;
  6. “Studente+Sportivo della Regione” Cat. Cadetti a Nicolò Martino dell’IC “Bernacchia” di Termoli (CB);
  7. “Studentessa+Sportiva della Regione” Cat. Cadette a Giorgia Tartaglia dell’IC “Petrone” di Campobasso;
  8. “Studente+Sportivo della Regione” Cat. Allievi a Luca Liscio del Convitto Nazionale “Pagano” di Campobasso;
  9. “Studentessa+Sportiva della Regione” Cat. Allieve a Miriam Melfi dell’IIS “Marconi-Pilla” di Campobasso;
  10. “Scuola+Inclusiva della Regione I grado” all’IC “Colozza” di Campobasso;
  11. “Scuola+Inclusiva della Regione II grado all’IIS “Marconi-Pilla” di Campobasso;
  12. “Scuola+FairPlay della Regione I grado” all’IO “D’Agnillo” di Agnone (IS);
  13. “Scuola+FairPlay della Regione II grado” all’IIS “Pagano-Manzù” di Campobasso;
  14. “Premio Speciale” a Luca Salzano del’IIS “Marconi-Pilla” di Campobasso, laureatori Vicecampione Italiano di Tennistavolo Paralimpico alle Ultime Finali Nazionali delle Competizioni Sportive Scolastiche, svoltesi lo scorso ottobre ad Isola d’Asti (AT);
  15. “Scuola+Sportiva della Regione I grado” è l’IC “San Giovanni Bosco” di Isernia;
  16. “Scuola+Sportiva della Regione II grado” è l’IIS “Marconi-Pilla” di Campobasso.

L’appuntamento è per la IV edizione, dedicata alle attività sportive scolastiche che si svolgeranno nel presente anno scolastico!!!

