Forulum, Lamberti trascina la squadra: “È il primo anno in Eccellenza, ma insieme raggiungeremo i nostri obiettivi”

Una vittoria pesante, un passo avanti in classifica e un segnale forte in un momento delicato. Il Forulum torna da Alife con un successo fondamentale per 2-3, firmato anche da Davide Lamberti, autore della rete che ha aperto le marcature e indirizzato la sfida.

A fine gara, il giocatore ha raccontato le sue sensazioni, mettendo al centro il gruppo e la crescita della squadra.

“Primo anno in categoria, normale soffrire. Ma insieme ne usciremo”

Lamberti parte analizzando il contesto e il percorso del Forulum:

“La squadra è al primo anno nella sua storia che affronta questa categoria, stiamo vivendo un momento complicato. Con l’aiuto della squadra, del mister e della società sono sicuro che raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati.”

Un messaggio di compattezza e fiducia, non scontato dopo settimane difficili.

Il gol che sblocca la gara

Lamberti descrive poi con precisione il momento che ha cambiato la partita:

“Ieri c’è stata l’occasione dove ho contribuito alla vittoria aprendo le marcature. Dopo il quarto d’ora del primo tempo, in cui avevamo già creato qualche occasione, sono riuscito a trovare la rete su una lunga rimessa laterale da destra. La palla arriva, c’è un’azione concitata e con rapidità riesco a trovare il gol.”

Una zampata importante, arrivata nel momento ideale per sbloccare la squadra.

“Spero sia solo l’inizio”

Il giocatore guarda avanti con determinazione:

“Spero sia uno di una lunga serie.”

Parole semplici ma chiare, che sintetizzano la volontà di continuare a dare un contributo decisivo alla causa.