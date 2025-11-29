Benvenuta Celeste! Festa grande a Pietracatella per la nuova nata

Grande gioia all’Ospedale Cardarelli di Campobasso per la nascita della piccola Celeste, venuta alla luce con un peso di 3,250 kg. La mamma Costantina e il papà Luca condividono con immensa emozione questo momento speciale, accompagnati dagli auguri affettuosi di tutta la famiglia, degli amici e dell’intera comunità di Pietracatella, che accoglie la nuova arrivata con entusiasmo e calore.

Un sentito ringraziamento va a tutti i medici, alle ostetriche e al personale del reparto per la professionalità, la vicinanza e le cure premurose che hanno accompagnato questo lieto evento.

Benvenuta al mondo, Celeste!