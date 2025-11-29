News dal Molise

Benvenuta Celeste! Festa grande a Pietracatella per la nuova nata

Photo of Redazione Redazione29 Novembre 2025

Grande gioia all’Ospedale Cardarelli di Campobasso per la nascita della piccola Celeste, venuta alla luce con un peso di 3,250 kg. La mamma Costantina e il papà Luca condividono con immensa emozione questo momento speciale, accompagnati dagli auguri affettuosi di tutta la famiglia, degli amici e dell’intera comunità di Pietracatella, che accoglie la nuova arrivata con entusiasmo e calore.

Un sentito ringraziamento va a tutti i medici, alle ostetriche e al personale del reparto per la professionalità, la vicinanza e le cure premurose che hanno accompagnato questo lieto evento.

Benvenuta al mondo, Celeste!

