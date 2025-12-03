De Benedittis in ripresa, il governatore Roberti: “La sua testimonianza inno alla forza dell’animo e alla professionalità del personale sanitario”

“Desidero esprimere la mia più grande gioia per le condizioni di salute di Aldo De Benedittis, che dopo giorni difficili sta finalmente recuperando le energie e tornando alla serenità che tutti gli auguriamo – scrive, in una nota, il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti – La sua testimonianza, profonda e toccante, è un inno alla forza d’animo e alla professionalità del personale sanitario molisano, che ancora una volta ha dimostrato dedizione, competenza e umanità. Nel giorno del suo compleanno, rivolgo ad Aldo i miei più sinceri auguri: possano questa giornata e quelle che verranno essere per lui un nuovo inizio, colmo di salute, affetto e motivazione. Gli mando un abbraccio in attesa di incontrarlo di persona per tornare a parlare di politica”.