La Regione Molise presente alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale di Venezia

Sul sito della Regione Molise l’avviso pubblico esplorativo, rivolto agli operatori turistici molisani, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare all’evento fieristico “BITESP 2025 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ESPERIENZIALE”, che si svolgerà a Venezia, il 25 e il 26 novembre 2025.

L’evento internazionale, riconosciuto come la principale fiera B2B per il turismo esperienziale di alta gamma, costituisce una importante vetrina per il Molise offrendo a quanti operano nel settore turistico la possibilità di definire nuove collaborazioni commerciali e favorendo l’incontro tra domanda e offerta; l’obiettivo è infatti quello di promuovere il turismo esperienziale, culturale, enogastronomico, slow e outdoor.

“Un’occasione unica dalla quale trarre idee e spunti – questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale, Fabio Cofelice Delegato al Turismo e alla Cultura – per poter proseguire anche dal Molise il percorso già tracciato con la ‘nostra’ Borsa del Turismo Esperienziale che si è tenuta il 19 e 20 giugno 2025 nella sede dell’Assessorato Regionale al Palazzo dell’Ex Gil a Campobasso.

Quando parliamo di turismo esperienziale – ha così continuato Fabio Cofelice – andiamo a considerare un segmento che si sposa appieno con le caratteristiche del nostro territorio; per un tipo di vacanza che predilige la qualità delle esperienze, vissute attraverso la valorizzazione

della cultura dei luoghi con le loro tradizioni, la loro storia e le loro ricchezze enogastronomiche.

Lo sforzo della Regione sarà, perciò, sempre quello di essere al fianco di quanti, attraverso il loro lavoro e la loro azione, promuovono il Molise facendolo conoscere nel resto d’Italia e all’estero”.

Intanto, per gli operatori che vogliano manifestare il proprio interesse a partecipare alla Borsa di Venezia, si potrà far riferimento, sulla pagina del sito istituzionale della Regione Molise, al seguente LINK: