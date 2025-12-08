Natale all’uncinetto, a Mirabello 600 palline addobbano il centro cittadino

Realizzate dall’UDM (Unione Donne Mirabellesi) le palline all’uncinetto sono state trasformate in luminarie dall’Amministrazione Comunale.

Nel corso del 2025 le circa 60 iscritte al cosiddetto Circolo Femminile di Mirabello Sannitico, associazione tra le più longeve del territorio comunale, hanno dedicato le loro domeniche alla realizzazione di oltre 600 palline di Natale all’uncinetto. Tutte di colore rosso con un tocco d’argento che le rende particolarmente luminose.

Delle 600 palline, circa 350 sono state utilizzate per creare un progetto di luminarie mai realizzato prima: partendo da Via Roma, all’altezza della Chiesa di San Rocco, un tetto stellato sovrasta il visitatore per poi aprirsi su tutta la Piazza Vittorio Veneto; la caratteristica di questo allestimento è che da ogni singola luce pende una pallina all’uncinetto. Un allestimento audace e innovativo, sicuramente unico nel suo genere.

Le restanti palline sono state invece utilizzate alla maniera “classica” andando ad addobbare gli alberi di Salita Chiesa e il portale di Palazzo Spicciati; in tal modo, viste da vicine, saranno apprezzabili fin nei minimi particolari.

“Ringrazio di cuore tutte le iscritte del Circolo Femminile perché se quest’anno Mirabello riesce ad offrire uno spettacolo diverso e inaspettato a cittadini e visitatori è soprattutto merito loro. Mettere insieme visioni diverse non è semplice ma lavorare in sinergia è un sicuramente un valore aggiunto”, afferma il Sindaco Angelo Miniello.