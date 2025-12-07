SEA SpA, apertura straordinaria del Centro di Raccolta l’8 e il 26 dicembre

Il Centro comunale di Raccolta di Campobasso, in località Santa Maria de Foras, sarà aperto anche nelle festività di lunedì 8 dicembre e giovedì 26 dicembre, con orario 9.00-13.00. Una scelta pensata per accompagnare l’aumento fisiologico dei materiali nelle settimane di Natale, quando imballaggi, cartoni e frazioni riciclabili crescono in modo significativo.

Nel sistema di raccolta della città, ogni materiale ha una destinazione precisa. La parte non riciclabile del rifiuto domestico è il secco residuo, ciò che rimane dopo aver separato tutto il recuperabile. Ed è proprio perché questa frazione è minimale e destinata ad altri canali che non rientra tra i conferimenti ammessi al Centro di Raccolta, dove il sacco comunemente chiamato “indifferenziato” non può essere accettato. È una distinzione operativa che consente di mantenere alta la qualità dei flussi e di indirizzare correttamente ciascun materiale.

L’apertura nelle due giornate festive aiuterà a distribuire gli accessi e a rendere più agevoli le operazioni di conferimento. Per dubbi sulla destinazione dei materiali, rimangono disponibili il sito SEA e l’app Junker, strumenti utili soprattutto in periodi di maggiore affluenza.