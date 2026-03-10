News dal Molise

Calcio a 5 serie C, la Chaminade Campobasso si prepara al finale di stagione

Photo of Redazione Redazione10 Marzo 2026

La Chaminade Campobasso ha osservato il secondo e ultimo turno di sosta previsto dal calendario. Una pausa solo per le gare ufficiali, perché la formazione rossoblù non ha mai interrotto il proprio lavoro, continuando ad allenarsi con intensità per preparare al meglio il finale di stagione.

Con quattro giornate ancora da disputare, il cammino della Chaminade riprenderà sabato pomeriggio con la trasferta di Letino, primo appuntamento di un finale di campionato che si preannuncia ricco di emozioni.

Il tecnico rossoblù Massimiliano Marsella guarda con fiducia a questa fase conclusiva: «La squadra arriva bene al finale di stagione. Sono tutti arruolati e dal punto di vista fisico continuiamo a lavorare come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno, quindi non mi aspetto cali sotto questo aspetto. La tensione è sempre rimasta alta anche durante la sosta».

Uno sguardo è inevitabilmente rivolto anche alla possibile sfida spareggio contro il Dv Venafro: «È una partita che aspettiamo e per la quale ci stiamo già preparando».

Il tecnico sottolinea anche l’importanza della pausa dopo mesi molto intensi: «Le soste ci hanno fatto bene, perché da fine novembre la squadra ha sostenuto un’intensità molto alta sia dal punto di vista delle partite che mentale. L’organico è formato da giocatori di esperienza, ma un momento di pausa aiuta comunque a ricaricare».

Marsella si è detto soddisfatto anche dell’inserimento dei nuovi arrivati: «Non abbiamo avuto alcun problema con le new entry, che si sono calate immediatamente nelle dinamiche del gioco con grande umiltà».

A rendere particolarmente orgoglioso l’allenatore è soprattutto l’identità costruita dalla squadra nel corso della stagione: «Mi rende orgoglioso il fatto che la squadra abbia un’identità precisa. Abbiamo un nostro gioco e un nostro obiettivo. Naturalmente si può sempre migliorare qualcosa: a volte concretizziamo meno di quanto produciamo e dobbiamo essere più cinici sotto porta, anche se i gol segnati finora sono tanti».

Infine, un riconoscimento particolare per un giocatore che si è distinto nel percorso stagionale: «Chi mi ha sorpreso particolarmente è Enrico Ciafardini, che ha saputo modificare il suo modo di giocare venendo incontro a quello che gli ho chiesto».

Photo of Redazione Redazione10 Marzo 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Campus universitario Vazzieri di Campobasso, inaugurazione nuovo punto ristoro

10 Marzo 2026

Mancano due giorni: mercoledì 11 marzo si aprono le iscrizioni al Rally Valle del Sosio

9 Marzo 2026

Dopo i successi alla Meridiana Cup, Gaia Verardi si prepara alle prossime importanti gare in ‘acqua’

7 Marzo 2026

Rigenerazione urbana, Niro: “Regione Molise pronta a fare la sua parte con una legge per riqualificare il territorio”

6 Marzo 2026

Bocce, 3° Trofeo Juniores AVIS Riccia: vincono Biagio Iacobucci, Francesco Gemmiti e Federico Rosa

5 Marzo 2026

Scopri il tuo sport 2026, al via le iscrizioni per l’iniziativa del CIP Molise

5 Marzo 2026

“Donne in prima linea”: alla Montini un incontro per la Giornata internazionale della donna

4 Marzo 2026

Ance Molise scrive agli enti appaltanti per fare il punto sul caro materiali

3 Marzo 2026

Filumena Marturano, il grande teatro sabato a Guglionesi

3 Marzo 2026

Referendum giustizia, Cittadinanzattiva per il NO: “Riforma lontana dai cittadini”

3 Marzo 2026

In Molise il programma PNRR offre percorsi personalizzati di aggiornamento e riqualificazione professionale

2 Marzo 2026

Corpus Domini 2026, a Campobasso concerto dei Negramaro

1 Marzo 2026

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso supera 3-0 il Green Volley Galatone

1 Marzo 2026

Bocce, Corrado Puzo e Antonio Verdone della società La Torre Vinchiaturo si aggiudicano il 1° Trofeo Città di Oratino

27 Febbraio 2026

Roma, la presidente regionale Laura Praitano al Coni per il centenario FISE

27 Febbraio 2026

Pallavolo serie A3, per la Spike Devils Campobasso ultima interna di regular season contro il Galatone

27 Febbraio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa