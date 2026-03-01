News dal Molise

Corpus Domini 2026, a Campobasso concerto dei Negramaro

Campobasso si prepara a vivere un’edizione straordinaria del Corpus Domini 2026 con un nome di grande richiamo nazionale: i Negramaro saranno protagonisti di un concerto evento venerdì 12 giugno 2026 all’area eventi di Selva Piana.

Per l’occasione, il programma della manifestazione viene prolungato di una settimana. Il concerto della band salentina affiancherà infatti le celebrazioni tradizionali del 5, 6 e 7 giugno quando il centro cittadino ospiterà concerti gratuiti con artisti di fama nazionale, i cui nomi saranno annunciati dall’Amministrazione comunale nei prossimi giorni.

Per la prima volta il calendario del Corpus Domini viene esteso con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale e di intrattenimento della città e consentire lo svolgimento delle tradizionali attività fieristiche e l’arrivo del luna park nell’area di Selva PIana.

