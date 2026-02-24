News dal Molise

A Castropignano al via un percorso formativo sulla potatura di alberi da frutto, viti e ulivi

Photo of Redazione Redazione24 Febbraio 2026

Ha preso il via, il 23 febbraio 2026, nella Sala Consiliare del Comune di Castropignano, il primo appuntamento di un ciclo di sei incontri dedicati alla potatura di alberi da frutto, viti e ulivi.

Un’iniziativa di rilievo rivolta ad agricoltori, operatori del comparto e semplici appassionati, interessati ad approfondire tecniche e metodologie fondamentali per la cura delle colture.

Il percorso formativo si propone come un’importante opportunità di aggiornamento e confronto, finalizzata a fornire strumenti pratici e conoscenze specifiche per una gestione consapevole e corretta delle piante, nel rispetto dei cicli naturali e della qualità delle produzioni. La potatura, del resto, rappresenta un intervento determinante per assicurare vigore, resa produttiva e durata nel tempo delle coltivazioni.

Un ringraziamento va al Sindaco di Castropignano per la disponibilità e il sostegno dimostrati nell’accogliere l’iniziativa, segno dell’attenzione dell’Amministrazione verso la promozione e la tutela delle tradizioni agricole locali.

Parole di apprezzamento anche per il docente del corso, l’agronomo Michele Tanno, che con competenza ed esperienza sta accompagnando i partecipanti in un percorso che, negli ultimi tre incontri, alternerà momenti teorici ad attività pratiche, offrendo indicazioni immediatamente spendibili sul campo.

Un plauso ai promotori, Graziano Sardella e Debora Straforini, che hanno fortemente creduto nella formazione quale leva strategica per la crescita del territorio.

Si ringrazia inoltre l’Assessore all’Agricoltura, Salvatore Micone, intervenuto all’incontro, la cui presenza ha rimarcato l’importanza di investire nella conoscenza e nel rafforzamento del settore primario.

Infine, un sentito grazie all’azienda del territorio “Centro Tartufi Molise” per il supporto concreto e la vicinanza dimostrata, contribuendo in maniera significativa alla buona riuscita del progetto e alla valorizzazione delle eccellenze agricole locali.

L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione e un vivo interesse, confermandosi come un momento di formazione qualificata e un esempio positivo di sinergia tra istituzioni, professionisti e comunità.

Photo of Redazione Redazione24 Febbraio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

“Valorizzazione e promozione dei presepi molisani”, il Consiglio regionale del Molise approva la proposta di legge

24 Febbraio 2026

Campobasso, Sophia Lab propone un corso base di Intelligenza Artificiale

24 Febbraio 2026

La nostra amica SICUREZZA: i Maestri del Lavoro incontrano gli studenti del Convitto Nazionale ‘Mario Pagano’

23 Febbraio 2026

Bocce, Iacobucci, Farrace e Melideo della società La Torre Vinchiaturo vincono il Trofeo AVIS Carnevale

21 Febbraio 2026

La Regione Molise e l’A.S.Re.M. rinnovano con l’invito alla vaccinazione antinfluenzale

20 Febbraio 2026

Campionati Italiani Indoor “Ragazzi”: a Pescara in gara quattro atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso

19 Febbraio 2026

Campobasso, la rassegna ‘Vivere con cura’ riparte con un nuovo ciclo di incontri sull’alimentazione

19 Febbraio 2026

Bocce, Sandro Velocci e Angelo Russo profeti in patria: vincono il 1° Trofeo DLF Isernia

19 Febbraio 2026

Campobasso aderisce al progetto ‘Panchine Gialle’ contro bullismo e cyberbullismo

18 Febbraio 2026

Diritti degli anziani, Natilli: la carta di Napoli è un punto di svolta

16 Febbraio 2026

Antonietta Iannetta: dal 1976 al 2026, cinquant’anni di professionalità, impegno e amore per il proprio lavoro

12 Febbraio 2026

Dal turismo alla residenza: il Molise scommette sui Nomadi Digitali e diventa Hub tecnologico

11 Febbraio 2026

Jamme Bbelle fa tappa a Gambatesa con ‘Sci benedette sti badante’

11 Febbraio 2026

Musica e solidarietà al Teatro Savoia di Campobasso: un evento a sostegno di ADMO Molise

11 Febbraio 2026

Trionfo e Cuore a Chieti: Verardi e Di Pasquale Dominano il Campionato FINP

11 Febbraio 2026

Il Comune ha abbandonato le contrade, Cefaratti: “Non esistono campobassani di Serie B”

9 Febbraio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa