Dal turismo alla residenza: il Molise scommette sui Nomadi Digitali e diventa Hub tecnologico

11 Febbraio 2026

“Un progetto all’avanguardia con una infrastruttura digitale già pronta che viaggia a 10 Giga; questo vuol dire vantaggi enormi per le imprese e per chi sceglie di lavorare in Molise”.

Ha così  dichiarato il Consigliere Regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura, che questa mattina, durante la BIT in corso a Milano,  ha partecipato allo spazio informativo  dedicato ai ‘Nomadi Digitali’ insieme a Giorgia Deiuri, esperta di nomadismo digitale,  la quale vanta progetti di questo genere in Inghilterra e nel deserto di Atacama in Cile.

 “Siamo convintiha affermato il Consigliere  Cofeliceche la strada del digitale possa essere per il Molise una delle chiavi di volta per il suo rilancio visto che tra gli obiettivi c’è quello di  ridurre lo spopolamento delle aree interne delle regioni meridionali. Nomadi Digitali è un progetto che guarda al futuro e in Regione abbiamo messo in atto tutte le procedure necessarie per creare i cosiddetti Hub digitali, finanziando sette Comuni che saranno gestiti da personale qualificato e appositamente formato.  Tutto questo affinché il Molise non solo venga scelto come meta turistica,  ma anche come luogo di residenza. Puntiamo a diventare il primo Hub tecnologico digitale d’Europa con un evidente impatto positivo per lo sviluppo dei nostri bellissimi Borghi che ora sono, purtroppo, a rischio spopolamento; una dinamica che dobbiamo assolutamente invertire e per farlo questo progetto è sicuramente uno dei mezzi più validi. poiché scegliendo di lavorare e vivere in Molise si potrà godere di un’alta qualità della vita offerta dai nostri borghi autentici, immersi nella  natura incontaminata insieme ad una spiccata cultura identitaria”. 

Il Consigliere ha poi evidenziato come il fenomeno dei nomadi digitali possa favorire anche un modello di sviluppo utile a generare nuove economie locali e  incentivare il recupero del patrimonio immobiliare nei centri storici, creando  occasioni di scambio culturale con le comunità.

 “Il nostro impegnoha così conclusoè quello di lavorare ad una mirata  strategia che unisca la promozione del territorio e le infrastrutture digitali. Il Molise è una terra autentica in grado di accogliere,  non solo da un punto di vista turistico, ma anche  proporsi come luogo ideale dove costruire il proprio futuro”.

