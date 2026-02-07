Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise segna otto gol sul campo del Melilli

MELILLI-LABORVETRO CLN CUS MOLISE 1-8 (1-3 primo tempo)

Città di Melilli: Failla, Raffagnino, Rizzo, Bocci, Pappalardo, Fichera, Scuderi, Lanteri, Gianino, Merendino, Felice, Brancato.

Laborvetro Cln Cus Molise: Carta, Oliveira, Ferrara, Di Nunzio, Di Stefano, Soto, Di Lisio, Joaozinho, De Nisco, Palmegiani, Mantuano, Lolo Suazo. All. Sanginario.

Arbitri: Galante di Pescara e Loprete di Catanzaro. Crono: Monaco di Acireale.

Marcatori: Rizzo, Lolo Suazo, Joaozinho, Lolo Suazo pt, Soto, Palmegiani, Di Stefano, Oliveira (2) st.

Note: ammoniti Felice, Failla, Mantuano, Raffagnino, Brancato.

Vittoria fondamentale in prospettiva salvezza per la Laborvetro Cln Cus Molise che va sotto a Melilli, reagisce da grande squadra e porta a casa tre punti d’oro grazie ad una bella prova corale.

La cronaca – Parte forte la Laborvetro Cln Cus Molise, Lolo Suazo ci prova, Fichera vola ed evita la capitolazione. Poi il Melilli passa in vantaggio con Rizzo che sfrutta una palla in profondità di Bocci, salta Oliveira e mette in rete. Il pareggio della Laborvetro Cln Cus Molise arriva grazie ad uno scambio De Nisco-Lolo Suazo con il 93 che con un tocco morbido fa 1-1. In un amen i rossoblù mettono la freccia grazie ad una staffilata di Joaozinho con il cuoio che si insacca all’incrocio dei pali. E’ poi De Nisco a saggiare i riflessi di Fichera che chiude lo specchio. A 17” dalla sirena arriva il tris dei ragazzi di Sanginario, Break difensivo di Lolo Suazo che riparte e serve Joaozinho che gli restituisce il pallone. Il giocatore spagnolo manda palla sotto al sette per l’1-3. Su questo parziale si va negli spogliatoi.

Nella ripresa parte forte la Laborvetro Cln Cus Molise con Soto che dalla distanza fa 4-1, I ragazzi di Sanginario vanno ancora a bersaglio quando Joaozinho innesta il turbo a sinistra e mette al centro dove Palmegiani non perdona. Melilli 1 Cln Cus Molise 5. E’ poi il palo a respingere la conclusione di Lolo Suazo. Stessa sorte tocca ad un tiro di De Nisco. Il Melilli prova ad allentare la pressione per il Melilli ma Oliveira fa buona guardia. Quando accelera la Laborvetro Cln Cus Molise fa male e arrotonda ulteriormente il risultato. Lolo Suazo serve una gran palla con il contagiri a Di Stefano che con il sinistro fa secco ancora Fichera e mette a segno la sua prima rete in campionato. Alla festa del gol partecipa da protagonista anche il portiere Vinicius Oliveira che sfruttando il power play dei siciliani mette a segno in rapida successione la settima e l’ottava rete molisana. Si chiude così con l’affermazione dei molisani che compiono un passo avanti importante in classifica e si proietta nel migliore dei modi alla gara contro il Canicattì di sabato prossimo.

“E’ stata una vittoria meritata ma non scontata – afferma al termine il tecnico della Laborvetro Cln Cus Molise Sanginario – su un campo che resta difficile. Negli ultimi mesi Taranto e Futura hanno lasciato punti, Pescara e Lazio non hanno passeggiato. Per questo siamo molto soddisfatti, e guardiamo subito alla prossima in casa”.