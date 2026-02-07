News dal Molise

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise segna otto gol sul campo del Melilli

Photo of Redazione Redazione7 Febbraio 2026

MELILLI-LABORVETRO CLN CUS MOLISE 1-8 (1-3 primo tempo)

Città di Melilli: Failla, Raffagnino, Rizzo, Bocci, Pappalardo, Fichera, Scuderi, Lanteri, Gianino, Merendino, Felice, Brancato. 

Laborvetro Cln Cus Molise: Carta, Oliveira, Ferrara, Di Nunzio, Di Stefano, Soto, Di Lisio, Joaozinho, De Nisco, Palmegiani, Mantuano, Lolo Suazo. All. Sanginario.

Arbitri: Galante di Pescara e Loprete di Catanzaro. Crono: Monaco di Acireale.

Marcatori: Rizzo, Lolo Suazo, Joaozinho, Lolo Suazo pt, Soto, Palmegiani, Di Stefano, Oliveira  (2) st.

Note: ammoniti Felice, Failla, Mantuano, Raffagnino, Brancato.

Vittoria fondamentale in prospettiva salvezza per la Laborvetro Cln Cus Molise che va sotto a Melilli, reagisce da grande squadra e porta a casa tre punti d’oro grazie ad una bella prova corale.

La cronaca – Parte forte la Laborvetro Cln Cus Molise, Lolo Suazo ci prova, Fichera vola ed evita la capitolazione.  Poi il Melilli passa in vantaggio con Rizzo che sfrutta una palla in profondità di Bocci, salta Oliveira e mette in rete. Il pareggio della Laborvetro Cln Cus Molise arriva grazie ad uno scambio De Nisco-Lolo Suazo con il 93 che con un tocco morbido fa 1-1. In un amen i rossoblù mettono la freccia grazie ad una staffilata di Joaozinho con il cuoio che si insacca all’incrocio dei pali. E’ poi De Nisco a saggiare i riflessi di Fichera che chiude lo specchio. A 17” dalla sirena arriva il tris dei ragazzi di Sanginario, Break difensivo di Lolo Suazo che riparte e serve Joaozinho che gli restituisce il pallone. Il giocatore spagnolo manda palla sotto al sette per l’1-3. Su questo parziale si  va negli spogliatoi.

Nella ripresa parte forte la Laborvetro Cln Cus Molise con Soto che dalla distanza fa 4-1, I ragazzi di Sanginario vanno ancora a bersaglio quando Joaozinho innesta il turbo a sinistra e mette al centro dove Palmegiani non perdona. Melilli 1 Cln Cus Molise 5. E’ poi il palo a respingere la conclusione di Lolo Suazo. Stessa sorte tocca ad un tiro di De Nisco. Il Melilli prova ad allentare la pressione per il Melilli ma Oliveira fa buona guardia. Quando accelera la Laborvetro Cln Cus Molise fa male e arrotonda ulteriormente il risultato. Lolo Suazo serve una gran palla con il contagiri a Di Stefano che con il sinistro fa secco ancora Fichera e mette a segno la sua prima rete in campionato. Alla festa del gol partecipa da protagonista anche il portiere Vinicius Oliveira che sfruttando il power play dei siciliani mette a segno in rapida successione la settima e l’ottava rete molisana. Si chiude così con l’affermazione dei molisani che compiono un passo avanti importante in classifica e si proietta nel migliore dei modi alla gara contro il Canicattì di sabato prossimo.

“E’ stata una vittoria meritata ma non scontata – afferma al termine il tecnico della Laborvetro Cln Cus Molise Sanginario –  su un campo che resta difficile. Negli ultimi mesi Taranto e Futura hanno lasciato punti, Pescara e Lazio non hanno passeggiato. Per questo siamo molto soddisfatti, e guardiamo subito alla prossima in casa”.

Photo of Redazione Redazione7 Febbraio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Primo premio agli alunni della Montini al Concorso Nazionale “Antonino Scopelliti”

7 Febbraio 2026

Serie C, il Campobasso rafforza la corsia sinistra con Edoardo Olivieri

3 Febbraio 2026

Pallacanestro serie A1, la Magnolia Campobasso ospita la Dinamo Sassari. All’Arena sul parquet alle 12

1 Febbraio 2026

Padre Raffaele, Sant’Elia a Pianisi ricorda il “Monaco Santo” a 125 anni dalla morte

31 Gennaio 2026

Robotica e talento: la Colozza sul podio alla FIRST® LEGO® League Molise 2025-26

29 Gennaio 2026

Ance Molise scrive agli enti appaltanti per rammentare la finestra temporale di febbraio sul caro materiali

28 Gennaio 2026

Campobasso, all’I.C. ‘Colozza’ celebrata la Giornata della Memoria

28 Gennaio 2026

“Addiction – Chi conduce i giochi?”: al via il piano del Comune di Campobasso contro le dipendenze nelle scuole

26 Gennaio 2026

Uil Pensionati Molise: “Sulla non autosufficienza si gioca la dignità degli anziani: basta rinvii sulla VMU”

26 Gennaio 2026

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise batte il Soverato

25 Gennaio 2026

Bocce, a Campobasso e in Molise 111 coppie per la gara nazionale 3° Trofeo Cristiano Paparella

23 Gennaio 2026

Scuola “Colozza”: proseguono gli Open Day per le iscrizioni del prossimo anno

23 Gennaio 2026

Aggressione a Campodipietra, Di Giacomo: “Un caso nazionale sugli arresti domiciliari che non garantiscono sicurezza”

22 Gennaio 2026

Gaia Verardi brilla al 3° Meeting “Città di Lanciano” con un record personale

21 Gennaio 2026

Bocce, juniores molisani protagonisti al 23° Trofeo Città di Tolentino

21 Gennaio 2026

Campobasso, consegnati gli alamari ai 187 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato

20 Gennaio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa