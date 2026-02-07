Sport

Bocce, inizia un periodo intenso per il movimento molisano

Il movimento boccistico molisano si prepara a vivere un mese di grande intensità, con un calendario fitto di appuntamenti che conferma la vitalità del settore, l’impegno delle società e l’attenzione costante verso i giovani.

Si parte domenica 8 febbraio, dalle ore 10, al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria a Campobasso, con la Coppa Carnevale Junior, Individuale Regionale riservata alle categorie Under 12, Under 15 e Under 18. 

La manifestazione è organizzata dalla Bocciofila AVIS Campobasso e vedrà al via 34 giovani atleti delle società AVIS Campobasso, Riccese Riccia, Comunale San Salvo, DLF Isernia, Morgione Ripalimosani e La Torre Vinchiaturo. Le finali sono in programma nel pomeriggio.

Da martedì 10 a giovedì 12 febbraio, con inizio alle ore 19.15, sempre al Bocciodromo Comunale di Campobasso e con l’organizzazione della Bocciofila AVIS Campobasso, si svolgerà la Coppa Carnevale 2026, Terna Imposta Regionale, con le formule Lui-Lui e Lei oppure Lui-Lui e Under 12 o Under 15. Saranno 22 le terne iscritte, per un totale di 66 atlete e atleti di tutte le età, in una competizione che unisce agonismo e inclusione generazionale.

Il programma proseguirà domenica 15 febbraio, dalle ore 9, con il 1° Trofeo DLF Isernia, Coppia Imposta Regionale, organizzato dal DLF Isernia in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Campobasso. Le iscrizioni chiuderanno l’8 febbraio.

Domenica 22 febbraio, dalle ore 9, toccherà invece al 1° Trofeo Città di Oratino, Coppia Regionale, organizzato dal Comunale Oratino, con iscrizioni aperte fino al 15 febbraio.

Lo sguardo si sposta poi a domenica 1° marzo, quando dalle ore 9.30, al Bocciodromo Comunale di Riccia, la Riccese Riccia organizzerà il 3° Trofeo Juniores AVIS Riccia, Individuale Regionale per Under 12, Under 15 e Under 18. Le iscrizioni saranno possibili fino al 22 febbraio.

Questo intenso mese sarà terminerà domenica 8 marzo, dalle ore 9, con il 3° Trofeo Paolo Pistilli, Coppia Nazionale, organizzato dalla società La Torre Vinchiaturo in collaborazione con la Pistilli Costruzioni. Le iscrizioni scadranno il 27 febbraio.

A tracciare il bilancio e a guardare con fiducia al futuro è il presidente del Comitato Regionale FIB Molise, Giuseppe Formato, che è anche delegato provinciale del CONI Campobasso: «Il calendario che ci attende è la fotografia di un movimento vivo, organizzato e attento alla crescita complessiva delle bocce in Molise. Le numerose gare giovanili testimoniano l’investimento sulle nuove generazioni, mentre gli appuntamenti regionali e nazionali confermano la credibilità delle nostre società. Ringrazio tutti i sodalizi e i dirigenti impegnati: è grazie a loro se il Molise continua a essere protagonista nel panorama boccistico».

