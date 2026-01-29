News dal Molise

Robotica e talento: la Colozza sul podio alla FIRST® LEGO® League Molise 2025-26

Photo of Redazione Redazione29 Gennaio 2026

    La tappa molisana della competizione 2025-26 della FIRST®️ LEGO®️ LEAGUE Italia dal tema annuale “UNEARTHED™️ si è svolta il 24 gennaio 2026 a Campobasso e ha visto “I processori dell’arca perduta”, la squadra di robotica educativa della Scuola Secondaria di Primo Grado “G.A. Colozza” di Campobasso in finale contro la squadra degli studenti dell’ITIS Marconi di Campobasso, meritando un lodevole secondo posto dopo aver disputato tre game e poi gareggiare nella “Final four” delle migliori quattro squadre della competizione.

    Inoltre, la squadra della Colozza ha ricevuto il premio “Stella nascente” (Rising All-Star Award) che è un riconoscimento speciale assegnato alle squadre esordienti che si sono fatte notare dai giudici, che hanno dimostrano un alto potenziale, grande impegno e notevoli progressi durante la competizione.

    La squadra, guidata dalle docenti Simona Oriente e Maria Penza, composta da nove alunni dai 10 ai 13 anni, ha gareggiato nella categoria Challenge (9–16 anni), dedicata alla scuola secondaria di primo e secondo grado, in cui le squadre progettano robot autonomi con LEGO®️ Education SPIKE™️ Prima, affrontano “missioni sul campo di gioco con i robot” e poi presentano un “Progetto di Innovazione”” legato al tema “UNEARTHED”
    La FIRST®️ LEGO®️ League è un progetto educativo globale e un programma internazionale che coinvolge ogni anno oltre 110 Paesi e centinaia di migliaia di studenti dai 4 ai 16 anni.

    Ideata da FIRST®️ e LEGO®️ Education, e coordinata in Italia da Scuola di Robotica, la competizione promuove l’apprendimento pratico delle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso la programmazione, la ricerca e il lavoro di squadra.
    Gli studenti imparano a progettare, costruire e programmare al computer i Robot LEGO®️, ma soprattutto a collaborare, comunicare e risolvere problemi reali in modo creativo.
    Il tema internazionale di quest’anno, UNEARTHED™️, invita studenti e docenti a “scavare” nel sapere del passato per far emergere idee nuove e soluzioni creative.

    Photo of Redazione Redazione29 Gennaio 2026
    Photo of Redazione

    Redazione

    CBlive

    Articoli Correlati

    Ance Molise scrive agli enti appaltanti per rammentare la finestra temporale di febbraio sul caro materiali

    28 Gennaio 2026

    Campobasso, all’I.C. ‘Colozza’ celebrata la Giornata della Memoria

    28 Gennaio 2026

    “Addiction – Chi conduce i giochi?”: al via il piano del Comune di Campobasso contro le dipendenze nelle scuole

    26 Gennaio 2026

    Uil Pensionati Molise: “Sulla non autosufficienza si gioca la dignità degli anziani: basta rinvii sulla VMU”

    26 Gennaio 2026

    Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise batte il Soverato

    25 Gennaio 2026

    Bocce, a Campobasso e in Molise 111 coppie per la gara nazionale 3° Trofeo Cristiano Paparella

    23 Gennaio 2026

    Scuola “Colozza”: proseguono gli Open Day per le iscrizioni del prossimo anno

    23 Gennaio 2026

    Aggressione a Campodipietra, Di Giacomo: “Un caso nazionale sugli arresti domiciliari che non garantiscono sicurezza”

    22 Gennaio 2026

    Gaia Verardi brilla al 3° Meeting “Città di Lanciano” con un record personale

    21 Gennaio 2026

    Bocce, juniores molisani protagonisti al 23° Trofeo Città di Tolentino

    21 Gennaio 2026

    Campobasso, consegnati gli alamari ai 187 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato

    20 Gennaio 2026

    Pallacanestro Serie A1, la Magnolia Campobasso contro il San Martino di Lupari senza Morrison

    18 Gennaio 2026

    Calcio a 5 serie A2 Élite, pari del Cln Cus Molise sul campo dell’Academy Pescara

    17 Gennaio 2026

    Centri per l’impiego del Piemonte “affidati” al Molise, nuovo prestigioso incarico a società campobassana

    15 Gennaio 2026

    “Sappiamo cosa stiamo usando?”: l’I.C. “Igino Petrone” apre il dibattito sull’Intelligenza Artificiale

    15 Gennaio 2026

    Inner Wheel Club di Campobasso e ASD Aps Burraco Molise insieme per un torneo di burraco di beneficenza

    14 Gennaio 2026

    Lascia un commento

    Back to top button
    CBlive
    Panoramica privacy

    Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

    È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

    Privacy Policy estesa