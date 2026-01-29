Robotica e talento: la Colozza sul podio alla FIRST® LEGO® League Molise 2025-26

La tappa molisana della competizione 2025-26 della FIRST®️ LEGO®️ LEAGUE Italia dal tema annuale “UNEARTHED™️ si è svolta il 24 gennaio 2026 a Campobasso e ha visto “I processori dell’arca perduta”, la squadra di robotica educativa della Scuola Secondaria di Primo Grado “G.A. Colozza” di Campobasso in finale contro la squadra degli studenti dell’ITIS Marconi di Campobasso, meritando un lodevole secondo posto dopo aver disputato tre game e poi gareggiare nella “Final four” delle migliori quattro squadre della competizione.

Inoltre, la squadra della Colozza ha ricevuto il premio “Stella nascente” (Rising All-Star Award) che è un riconoscimento speciale assegnato alle squadre esordienti che si sono fatte notare dai giudici, che hanno dimostrano un alto potenziale, grande impegno e notevoli progressi durante la competizione.

La squadra, guidata dalle docenti Simona Oriente e Maria Penza, composta da nove alunni dai 10 ai 13 anni, ha gareggiato nella categoria Challenge (9–16 anni), dedicata alla scuola secondaria di primo e secondo grado, in cui le squadre progettano robot autonomi con LEGO®️ Education SPIKE™️ Prima, affrontano “missioni sul campo di gioco con i robot” e poi presentano un “Progetto di Innovazione”” legato al tema “UNEARTHED”

La FIRST®️ LEGO®️ League è un progetto educativo globale e un programma internazionale che coinvolge ogni anno oltre 110 Paesi e centinaia di migliaia di studenti dai 4 ai 16 anni.

Ideata da FIRST®️ e LEGO®️ Education, e coordinata in Italia da Scuola di Robotica, la competizione promuove l’apprendimento pratico delle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso la programmazione, la ricerca e il lavoro di squadra.

Gli studenti imparano a progettare, costruire e programmare al computer i Robot LEGO®️, ma soprattutto a collaborare, comunicare e risolvere problemi reali in modo creativo.

Il tema internazionale di quest’anno, UNEARTHED™️, invita studenti e docenti a “scavare” nel sapere del passato per far emergere idee nuove e soluzioni creative.