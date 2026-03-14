Calcio a 5 serie A2 Élite, un punto a testa tra Cln Cus Molise e Italpol

LABORVETRO CLN CUS MOLISE-ITALPOL 4-4 (1-1 primo tempo)

Laborvetro: Carta, Oliveira, Di Stefano, Soto, Di Lisio, Joaozinho, Palmegiani, Mantuano, Cannone, Oriente, Cannone, Lolo Suazo. All. Sanginario.

Italpol: Basile, Del Ferraro, Bertolini, Molero, Stoccada, Morgade, Ippoliti, De Roma, Pezzin, Fiorini, Pizzoli, Anoosh. All. Ranieri.

Arbitri: Vincenzo Buzzacchino e Antonio Carnazza di Taranto. Crono: Antonio Don Campanella di Venosa.

Marcatori: Palmegiani, Morgade pt; Lolo Suazo, Palmegiani, Joaozinho, Pezzin, Stoccada, Morgade st.

Note: ammoniti Palmegiani, Soto, Suazo, Joaozinho.

Finisce in parità la sfida tra la Laborvetro Cln Cus Molise e l’Italpol. I padroni di casa, avanti 4-1 pagano un blackout di 2’ e vengono raggiunti dai laziali che portano via un punto.

La cronaca – Ci prova subito Morgade per gli ospiti, conclusione alta. Stessa sorte tocca alla conclusione di Lolo Suazo. Il match si sblocca quando Joaozinho serve Palmegiani che non perdona. Laborvetro Cln Cus Molise 1 Italpol 0. La reazione dei laziali è immediata: Bertolini costringe alla respinta in angolo Oliveira. Sull’altro fronte Mantuano conclude debolmente e Basile controlla.

I rossoblù spingono: Basile si oppone alla gran conclusione di Lolo Suazo. A 6’22” dalla sirena l’Italpol deve fare i conti con l’infortunio di Pezzin costretto ad uscire (rientrerà nella ripresa ndr). Il match resta in equilibrio e i laziali pareggiano. Scambio Del Ferraro-Morgade con rete del numero 10. Poi Del Ferraro suona la carica per i suoi ma la sfera termina alta. Poi Palmegiani trova sulla sua strada Basile a chiudere lo specchio. L’ultima emozione della prima frazione di gioco è una palla di Ippoliti nello spazio per Bertolini, Oliveira non si fa sorprendere. Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-1.

La ripresa comincia sotto i migliori auspici per la Laborvetro Cln Cus Molise: rilancio con i giri giusti di Oliveira, Lolo Suazo controlla e con un delizioso pallonetto scavalca Basile per il 2-1. Gol da applausi del 93. I rossoblù viaggiano con i giri del motore alti.

Di Lisio di testa sfiora il tris. Poi Lolo Suazo e Joaozinho scambiano in velocità con il numero 10 che trova Morgade ad immolarsi sulla sua conclusione. Ippoliti calcia alle stelle da posizione favorevole per l’Italpol mentre i molisani sono pericolosissimi sull’asse Lolo Suazo-Di Stefano, staffilata del capitano che si stampa sul palo. Stessa cosa accade poco dopo: Lolo Suazo assiste Palmegiani che trova il legno a negargli la gioia della rete. Il tris arriva quando Mantuano serve nello spazio Palmegiani che con un tiro preciso batte Basile e mette a segno la sua doppietta personale.

La formazione di Sanginario non è paga: break di Joaozinho che innesta il turbo e piazza la sfera sotto al sette. Rete bellissima del numero 10. Cln Cus Molise 4 Italpol 1. Ma al Palaunimol le emozioni non sono finite. L’Italpol rialza la testa e nel giro di due minuti riequilibra il confronto. Pezzin a 6’ dal termine realizza la seconda rete dei laziali.

Poi Ippoliti serve Stoccada che batte Oliveira. La formazione di Ranieri completa la rimonta con la marcatura di Morgade servito da Stoccada. E’ il gol che sancisce il definitivo 4-4. Sabato prossimo senza Palmegiani squalificato, i rossoblù andranno a Taranto.