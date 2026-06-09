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Fise Molise, successo degli atleti molisani ai Campionati regionali Lazio e Molise

Photo of Redazione Redazione9 Giugno 2026

Si sono conclusi il 7 giugno,i Campionati regionali Lazio e Molise nella splendida cornice dell’Hermada Equestrian Centre.

Soddisfatta la presidente delegata della Fise MoliseLaura Praitano, che ha voluto complimentarsi con i partecipanti per la “crescita qualitativa nei binomi e nei cavalli rispetto allo scorso anno” e ha ringraziato il comitato Fise Lazio e il suo Presidente Carlo Nepi con tutto il suo staff organizzativo.

Qui i podi delle classifiche finali:

CRITERIUM PRIMO GRADO

1. Martino Cocca su Eros W

2. Niccolò Miceli Palladino su Dalvaro RK

3. Naomi Felice su I-FD Stable Frada

TROFEO EMERGENTI

1. Arianna Cocca su Con Dios

CAMPIONATO BREVETTI MOLISE

1. Lombardi Lorenza su President Keizersberg

2. Camilla Neri su Ebano G

CRITERIUM BREVETTI

1. Francesca Sarli su Janneke J.

2. Maria Giulia Iocca su Kamaraton

3. Aurelia Ranaldi su Passion Red

TROFEO LB80

1. Giorgia Renzi su Sherkan De La Chatre

2. Agnese Maiuri su Micene Antica

3. Francesca Esther Napoletano su Baby Ainette

TROFEO L70

1. Alessandra Piscitelli su Quite Vanitas D.C.

2. Martina Cipolletta su Starlight

3. Zoe Gianfrancesco su Perfect White Princess Paolinehoeve

Photo of Redazione Redazione9 Giugno 2026
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