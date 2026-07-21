A San Giuliano del Sannio è tutto pronto per il 10° Slalom di San Nicola

Il decimo slalom di San Nicola è ormai alle porte. Nel prossimo weekend San Giuliano del Sannio accoglierà piloti, appassionati e addetti ai lavori che non vorranno mancare all’evento firnato dalla Tecno Motor Racing Team e dal Gruppo Ufficiali di Gara La Casta con il supporto dell’Amministrazione Comunale e degli sponsor, sempre vicini agli organizzatori. Una manifestazione di livello che accenderà i riflettori sul comune molisano per una due giorni di sport, aggregazione e amicizia. A fare il punto della situazione è la presidente della Tecno Motor Racing Team Annalisa Vitale.

Dieci edizioni sono tante. Tenacia, perseveranza e passione hanno sempre contraddistinto il vostro lavoro. C’è un segreto per arrivare così lontano? “Il segreto, se così si può chiamare, è la passione. Quando fai qualcosa in cui credi davvero, trovi sempre la forza di superare le difficoltà. In questi dieci anni non sono mancati gli ostacoli, ma non abbiamo mai perso l’entusiasmo. Il traguardo della decima edizione è il risultato del lavoro di tante persone che hanno creduto fin dal primo giorno in questo progetto”.

Tecno Motor Racing Team, ufficiali di gara La Casta affiancati dal comune di San Giuliano del Sannio e i ragazzi del paese. Un grande lavoro d’equipe sei d’accordo? “Assolutamente sì. Lo Slalom di San Nicola è la dimostrazione che quando si lavora insieme si possono raggiungere grandi risultati. Ognuno dà il proprio contributo: la Tecno Motor Racing Team, gli Ufficiali di Gara La Casta, l’Amministrazione comunale, i volontari e soprattutto i tanti ragazzi del paese che ogni anno mettono a disposizione il loro tempo con entusiasmo. A tutti va il mio più sincero ringraziamento, perché senza di loro questa manifestazione non esisterebbe”.

La competizione motoristica richiama piloti da diverse regioni d’Italia. Un biglietto da visita importante per la promozione del nostro Molise. Sei d’accordo? “Sì, ed è uno degli aspetti che ci rende più orgogliosi. Ogni anno arrivano piloti e appassionati da tante regioni e hanno l’occasione di conoscere il nostro territorio. Il Molise ha tanto da offrire e manifestazioni come questa sono un modo concreto per farlo conoscere, valorizzando non solo lo sport, ma anche il turismo, le tradizioni e l’ospitalità della nostra gente”.

Lo slalom di San Nicola è anche socialità e condivisione, non solo sport. Condividi? “Certamente. Lo Slalom è molto più di una gara. È una festa che coinvolge tutta la comunità. In quei giorni il paese si riempie di persone, di entusiasmo e di voglia di stare insieme. È bello vedere tanti giovani e non più giovani impegnati nell’organizzazione. Questo, secondo me, è uno dei valori più belli della manifestazione”.

Ogni anno cercate di crescere e migliorare. Dove si potrà arrivare a tuo avviso? “Noi continueremo a lavorare con la stessa passione e con la stessa determinazione di sempre. Ogni edizione ci insegna qualcosa e ci spinge a migliorarci. La decima edizione è un traguardo importante, ma per noi rappresenta soprattutto un nuovo punto di partenza”.