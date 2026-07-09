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Serie C, Salvatore Di Stefano è il nuovo Segretario Generale del Campobasso

Photo of Redazione Redazione9 Luglio 2026

Il Campobasso FC comunica la nomina di Salvatore Di Stefano quale nuovo Segretario Generale del Club.

Una scelta che si inserisce nel percorso di consolidamento organizzativo avviato dalla società rossoblù, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’area gestionale, amministrativa e federale del Club.

Classe 1992, salernitano, Salvatore Di Stefano arriva al Campobasso con un profilo costruito dentro il calcio reale, quello che richiede precisione, conoscenza normativa, capacità di gestione e sangue freddo nei momenti decisivi della stagione.

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Salerno, con una tesi in Diritto dello Sport, ha affiancato alla formazione giuridica un percorso specifico nel management sportivo, maturando competenze tra ambito federale, amministrativo e dirigenziale.

Nel suo percorso professionale ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale della Polisportiva Santa Maria Cilento in Serie D per quattro stagioni, occupandosi di tesseramenti, iscrizioni ai campionati, rapporti con gli organismi federali, gestione delle gare, distinte, referti, scadenze sanitarie, trasferte e archivio documentale. Successivamente, nello stesso club, ha assunto anche l’incarico di Direttore Generale, ampliando il proprio raggio d’azione alla programmazione economica, alla gestione organizzativa, ai rapporti istituzionali e al coordinamento delle diverse aree societarie. Nell’ultima esperienza alla Battipagliese ha continuato a operare nella Segreteria Generale, confermando un profilo abituato a lavorare con metodo, responsabilità e conoscenza diretta delle dinamiche del calcio.

A rendere ancora più solida la sua figura contribuiscono il percorso da praticante avvocato abilitato al patrocinio, con esperienza nell’ambito del diritto sportivo, e la formazione specifica maturata attraverso il Settore Tecnico FIGC di Coverciano, dove ha conseguito il diploma di Direttore Sportivo ad indirizzo amministrativo.

Entrare a far parte del Campobasso FC è per me motivo di grande orgoglio”, le prime parole di Salvatore Di Stefano. “Ringrazio il presidente Matt Rizzetta, il vicepresidente Nicola Cirrincione e il direttore generale Giuseppe Praticò per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Arrivo in una società ambiziosa, con una forte identità e con una progettualità chiara. Metterò a disposizione del Club tutte le competenze maturate nel mio percorso professionale, con serietà, dedizione e spirito di servizio”.

Di Stefano ha poi aggiunto: “Lavorerò ogni giorno per contribuire alla crescita organizzativa del Campobasso, sapendo bene cosa rappresentano questa maglia, questa città e questa tifoseria. Far parte del progetto rossoblù significa entrare in una realtà che ha fame, visione e responsabilità. Ed è esattamente il tipo di sfida che cercavo”.

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