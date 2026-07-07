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La Molisana Magnolia, Que Morrison determinata ad infiammare l’arena

Photo of Redazione Redazione7 Luglio 2026

Nell’estate delle conferme e delle stagioni plurime in rossoblù non poteva mancare lei. Dopo le annate 2023/24, 2024/25 e 2025/26, vivrà anche il torneo 2026/27 in rossoblù la playmaker statunitense Que Morrison.

Grande riferimento sia difensivo che offensivo dei #fioridacciaio, la giocatrice con il numero 23 sulla propria divisa vuol vivere una stagione con maggiori soddisfazioni e, soprattutto, meno ostacoli (legati agli infortuni) rispetto all’ultima.

PERFECT SEASON Le sue prime sensazioni, una volta chiusa la conferma coi colori campobassani, sono in effetti improntate a riferimenti netti.

«Mi auguro di vivere la stagione perfetta – spiega – e, con certezza, voglio dare di più di quanto fatto per la causa nello scorso torneo. Purtroppo qualche infortunio di troppo mi ha costretto a non poter dare tutta me stessa e, nonostante le mie compagne siano state fantastiche, voglio dare ulteriore sostanza alla causa nel torneo in arrivo».

BAD FEELINGS In particolare, nelle parole di Morrison è ancora ben evidente il disappunto per la conclusione della scorsa stagione nella serie dei quarti di finale dei playoff.

«È rimasto del rammarico – confida senza mezzi termini – perché l’uscita in quella serie non ci ha consentito di mostrare pienamente il nostro valore. Quelle gare non ci hanno rappresentato pienamente e, in questa stagione, io e le mie compagne vogliamo dimostrare pienamente le nostre qualità, così da dare anche il giusto rispetto a quanto facciamo in allenamento».

ALL INCLUSIVE Da parte sua, Morrison ha idee ben chiare su come vuol proiettarsi sulla terza stagione in Molise. «Voglio dare il mio meglio e tutto di me stessa durante tutta la stagione, cercando di far emergere le mie caratteristiche, ma non tanto per un aspetto individuale, quanto per il bene della squadra».

TEAM CHEMISTRY Ulteriore segnale di quella che è una ‘chimica di squadra’ evidente nel gruppo a disposizione di coach Mimmo Sabatelli, laddove l’insieme delle conferme rende la base lavorativa particolarmente concreta per il team rossoblù.

«Il nostro gruppo ha qualità d’insieme evidenti e questo ci consente di lavorare con continuità ed efficienza sia nell’avvicinamento che durante le gare», aggiunge Morrison.

FINAL TARGET I cui obiettivi finali, tra l’altro, vanno ben al di là delle scaramanzie. «Io gioco per ottenere il massimo. Mi piacerebbe vincere tutte le competizioni cui prendo parte, nel nostro caso campionato, Coppa Italia ed anche EuroCup».

FAN ZONE Determinante, sul fronte della scelta di restare in Molise, la presenza del pubblico dell’Arena e la sua passione per la causa rossoblù.

«La scelta di restare a Campobasso è legata anche a Campobasso – sintetizza Morrison – perché, personalmente, mi sento grata alla gente di questa città che mi ha accolto al meglio. Sono felice per come mi (e ci) sostengono e, personalmente, non posso che ringraziarli. Li porto tutti nel mio cuore».

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