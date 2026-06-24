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Campobasso, nuovo centro diurno per disabili: pubblicato l’avviso

Photo of Redazione Redazione24 Giugno 2026

Il Comune di Campobasso ha pubblicato l’Avviso finalizzato all’individuazione dei beneficiari del nuovo Centro Diurno per persone con Disabilità (C.D.D.), servizio semiresidenziale socio-sanitario che sarà realizzato nell’ambito del Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”.

L’iniziativa rappresenta uno degli interventi più significativi previsti dalla programmazione finanziata con fondi europei e nazionali destinati al rafforzamento dei servizi di inclusione sociale e di assistenza alle persone più fragili. Il Centro Diurno nasce infatti con l’obiettivo di offrire una risposta qualificata e stabile alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso percorsi personalizzati orientati all’autonomia, alla partecipazione sociale e al miglioramento della qualità della vita.

La struttura, che sarà realizzata presso l’immobile comunale di via Gramsci, potrà accogliere fino a 30 utenti e si inserirà nella rete integrata dei servizi sociali e sociosanitari del territorio. Il Centro garantirà attività educative, riabilitative, occupazionali e di socializzazione, promuovendo la piena inclusione delle persone con disabilità e assicurando un importante sostegno ai caregiver familiari.

«La pubblicazione dell’Avviso rappresenta un passaggio fondamentale verso l’attivazione di un servizio che la città attende da tempo e che costituisce un tassello importante delle politiche di inclusione promosse dall’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore alle Politiche sanitarie e disabilità, Angelo Marcheggiani -. Con questo progetto intendiamo rafforzare concretamente la rete dei servizi dedicati alle persone con disabilità, mettendo al centro la persona, i suoi bisogni, le sue potenzialità e il suo diritto a partecipare pienamente alla vita della comunità. Il Centro Diurno sarà un luogo di crescita, autonomia e relazione, ma anche un supporto concreto per le famiglie che quotidianamente affrontano il carico della cura. Grazie alle risorse del Programma Metro Plus, Campobasso compie un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sistema di welfare moderno, inclusivo e vicino ai cittadini».

Il Centro Diurno si configura come un servizio innovativo e strategico per il territorio, in linea con i più recenti indirizzi normativi nazionali in materia di disabilità, che pongono al centro la valutazione multidimensionale della persona e la costruzione di progetti di vita individualizzati e partecipati.

L’Avviso completo e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Campobasso: www.comune.campobasso.it/sito/avviso/239589-avviso-pubblico-per-laccesso-al-centro-diurno-per-persone-con-disabilita

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