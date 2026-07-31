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Oratino Calice Divino 2026: lunedì la presentazione della manifestazione

Photo of Redazione Redazione31 Luglio 2026

La Fondazione Italiana Sommelier e il Comune di Oratino, sono lieti di invitare gli organi di informazione alla Conferenza Stampa di presentazione di “Oratino Calice Divino 2026“, il nuovo grande evento dedicato alla valorizzazione del vino molisano, delle produzioni agroalimentari di qualità e del patrimonio storico e culturale del borgo di Oratino.

La conferenza stampa si terrà: lunedì 3 agosto 2026 alle ore 11.00 presso la Biblioteca del Consiglio regionale del Molise “Lello Lombardi” Via IV Novembre, 87Campobasso

 Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma, gli obiettivi e le novità di Oratino Calice Divino, manifestazione che animerà il centro storico di Oratino dal 7 al 9 agosto 2026, trasformando uno dei Borghi più belli del Molise in un percorso del gusto dedicato alle eccellenze enogastronomiche regionali.

Alla conferenza stampa interverranno i rappresentanti delle istituzioni, degli enti promotori e dei partner dell’iniziativa, che illustreranno il valore culturale e turistico della manifestazione e le ricadute attese sul territorio regionale.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per presentare il ricco programma della manifestazione, e le iniziative dedicate ai visitatori provenienti dal Molise e dalle regioni limitrofe.

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