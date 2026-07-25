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Maltempo, prorogati al 9 agosto i termini per la ricognizione dei danni e dei fabbisogni

Photo of Redazione Redazione25 Luglio 2026

È stato prorogato fino alle ore 23:59 di domenica 9 agosto 2026 il termine per la compilazione e la trasmissione delle schede e dei modelli relativi alla Fase B della ricognizione dei danni e dei fabbisogni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio molisano.
La proroga è stata disposta con ordinanza dal Presidente della Regione Molise e Commissario delegato per l’emergenza, Francesco Roberti. Il termine precedente era fissato alle ore 23:59 del 26 luglio 2026.
Il provvedimento è stato adottato in considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito alla compilazione della documentazione e delle istanze di differimento della scadenza avanzate da cittadini, imprese ed enti pubblici.
La proroga riguarda:
* i cittadini proprietari di immobili privati danneggiati;
* le attività economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi;
* le amministrazioni competenti sulle strutture e sulle infrastrutture pubbliche danneggiate;
* gli interventi urgenti necessari per la riduzione del rischio residuo e per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Le domande e le schede dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata della Regione Molise, secondo le modalità già stabilite dalle precedenti ordinanze commissariali.

Per il patrimonio privato dovrà essere utilizzato il Modello B1, destinato alla ricognizione dei danni agli immobili e alla richiesta di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione.

Per le attività economiche e produttive dovrà essere compilato il Modello C1, relativo ai danni subiti e alla richiesta di contributo per l’immediata ripresa delle attività.

Le amministrazioni pubbliche potranno invece trasmettere le schede relative agli interventi urgenti per la riduzione del rischio residuo e al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate.

“Abbiamo ritenuto opportuno accogliere le numerose richieste pervenute in questi giorni – dichiara il Commissario delegato Francesco Roberticoncedendo più tempo a cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche per completare con attenzione e correttezza le procedure. È fondamentale che la ricognizione sia quanto più possibile completa e puntuale, perché rappresenta un passaggio necessario per quantificare l’effettivo impatto degli eventi calamitosi e trasmettere al Dipartimento nazionale della Protezione Civile un quadro dettagliato dei fabbisogni del territorio”.

“La proroga – prosegue Roberticonsentirà anche agli enti e ai soggetti che hanno incontrato difficoltà nella compilazione di perfezionare la documentazione entro la nuova scadenza. Continueremo a lavorare con la struttura regionale di Protezione Civile per accompagnare il territorio in questa fase delicata e per rappresentare in maniera rigorosa tutti i danni provocati dal maltempo”.
Le attività della Fase B sono finalizzate all’individuazione degli ulteriori fabbisogni rispetto al Piano degli interventi della Fase A, già trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il 7 luglio 2026.

La ricognizione comprende anche gli interventi urgenti per la riduzione del rischio residuo, il ripristino delle infrastrutture pubbliche e i danni subiti dal patrimonio privato e dalle attività economiche e produttive.

Si precisa che la presentazione delle schede e dei modelli ha esclusivamente finalità ricognitiva e non determina il riconoscimento automatico dei finanziamenti o dei contributi richiesti.

L’ordinanza è stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica dedicata all’emergenza.

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